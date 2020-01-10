Лукашенко за интеграцию только, когда он главный

10.01.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за усиление интеграции и создание наднациональных органов управления, но только не в рамках Союзного государства с Россией, а в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Он обратился к главам стран-членов ЕАЭС в связи с тем, что представитель Белоруссии Михаил Мясникович возглавил главный исполнительный орган объединения Евразийскую экономическую комиссию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Обращение Лукашенко опубликовано на официальном сайте президента Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Требуется усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии, в первую очередь в сферах с наибольшим количеством барьеров и изъятий… Назрела необходимость установления разрешительного порядка введения национальных ограничительных мер, предполагающего их предварительное рассмотрение органами Союза», – написал Лукашенко.

Он высказался за придание комиссии дополнительных полномочий и против принятия национальных правовых актов, идущих вразрез с целями Союза. Белорусский президент ратует за дедолларизацию экономик, и расчеты в национальных валютах государств-членов.

Эти заявления примечательны на фоне затягивания Лукашенко подписания «дорожных карт» по интеграции с Россией. Впрочем «Батька» в интервью либеральной российской радиостанции «Эхо Москвы» откровенно намекнул, что согласится на интеграцию только, если ему предложат должность президента Союзного государства.