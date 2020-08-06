Лукашенко «заботал по фене» и пообещал оторвать яйца российскому замминистра

06.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал понять, что затаил зло на бывшего посла в Минске, а сейчас замминистра экономразвития России Михаила Бабича.

О том, как он отомстит своим недругам в Москве, белорусский президент рассказал в интервью украинскому пропагандисту Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия же неоднородная. Говорят, что против Белоруссии там они фронтом уже идут монолитным. Чепуха. Я подозреваю отдельных. Не хочу их фамилии называть в публичном пространстве. Они это чувствуют.

Я им сказал: поймаю – оторву яйца. Они несолидно поступают. Они бегают к руководству России, согласовывают и начинают крутить. Они в среднем звене», – Лукашенко.

Продолжая называть необоснованно задержанных на прошлой неделе россиян «боевиками Вагнера», он сказал, что не держит зла на «Женю Пригожина», которого СМИ связывают с этой ЧВК.

«Не он это, чуть-чуть повыше. Заместители министра… Некоторые по Белоруссии побегали – не получилось. И вот, теперь им надо доказать, что мы Беларусь принесем и бросим тепленькую к какой-то кремлевской башне.

Я это вижу. Это недушевно. Эти люди смотрят на нас не как на врагов, а как на добычу. А это идеологически плохо. Поэтому с ними можно бороться», – сказал Лукашенко.