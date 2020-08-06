06.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал
Просмотров:

Лукашенко «заботал по фене» и пообещал оторвать яйца российскому замминистра


Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал понять, что затаил зло на бывшего посла в Минске, а сейчас замминистра экономразвития России Михаила Бабича.

О том, как он отомстит своим недругам в Москве, белорусский президент рассказал в интервью украинскому пропагандисту Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Россия же неоднородная. Говорят, что против Белоруссии там они фронтом уже идут монолитным. Чепуха. Я подозреваю отдельных. Не хочу их фамилии называть в публичном пространстве. Они это чувствуют.

Я им сказал: поймаю – оторву яйца. Они несолидно поступают. Они бегают к руководству России, согласовывают и начинают крутить. Они в среднем звене», – Лукашенко.

Продолжая называть необоснованно задержанных на прошлой неделе россиян «боевиками Вагнера», он сказал, что не держит зла на «Женю Пригожина», которого СМИ связывают с этой ЧВК.

«Не он это, чуть-чуть повыше. Заместители министра… Некоторые по Белоруссии побегали – не получилось. И вот, теперь им надо доказать, что мы Беларусь принесем и бросим тепленькую к какой-то кремлевской башне.


Я это вижу. Это недушевно. Эти люди смотрят на нас не как на врагов, а как на добычу. А это идеологически плохо. Поэтому с ними можно бороться», – сказал Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть