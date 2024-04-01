Лукашенко: Зачем нам Франция, когда есть Орёл

Елена Острякова.  
01.04.2024 21:07
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство


Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Орловщине сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

Об этом он заявил сегодня в Минске на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Орловщине сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Об этом он...

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«По-моему, это то, что нам нужно. Надо сотрудничать со своими людьми, а не с французами и немцами. В Белоруссии есть элитные семена. Получены высокоурожайные сорта сельскохозяйственных культур. Мы готовы этим поделиться с вами, если вам это нужно», – сказал Лукашенко.

Орловская область находится в лидерах по производству гречихи, рапса, сахарной свеклы, а также по урожайности масличных, зерновых и зернобобовых культур.

Со своей стороны Лукашенко упомянул Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию – уникальный проект по производству комбикормов, аминокислот и премиксов. Кроме того, в Белоруссии выработаны высокопродуктивные технологии в племенном деле, птицеводстве, молочнотоварном производстве и многих других отраслях.

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