Лукашенко: Зачем нам Франция, когда есть Орёл

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Орловщине сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

Об этом он заявил сегодня в Минске на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По-моему, это то, что нам нужно. Надо сотрудничать со своими людьми, а не с французами и немцами. В Белоруссии есть элитные семена. Получены высокоурожайные сорта сельскохозяйственных культур. Мы готовы этим поделиться с вами, если вам это нужно», – сказал Лукашенко.

Орловская область находится в лидерах по производству гречихи, рапса, сахарной свеклы, а также по урожайности масличных, зерновых и зернобобовых культур.

Со своей стороны Лукашенко упомянул Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию – уникальный проект по производству комбикормов, аминокислот и премиксов. Кроме того, в Белоруссии выработаны высокопродуктивные технологии в племенном деле, птицеводстве, молочнотоварном производстве и многих других отраслях.