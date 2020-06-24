24.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

Лукашенко задавит протесты и победит на выборах – экс-глава СВР Украины


Президент Белоруссии Александр Лукашенко сможет удержаться у власти, применяя репрессивные методы подавления недовольства.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Дальше жестко встанет вопрос – демократия приведет к развалу Белоруссии. Поэтому в данный момент он продолжит свою линию, и он выйдет на выборы победителем. И те силы, которые контролируемы им, они, понятно, отойдут, а те, которые реально претендуют на то, чтобы сменить систему, будут подергаться репрессиям.

Думаю, несколько лет этот процесс будет продолжаться, тем более, что внешние факторы – коронавирус, экономический кризис, глобальные процессы, которые идут, протесты, которые могут перекинуться на Белоруссию, они будут вынуждать его через силовую модель держать общество под контролем.

И будет обеспечена мощная информационная модель белорусам – нам надо сохраниться, мы – один островок, мы – стабильная страна и не допустим никакого вмешательства внешних сил», – рассуждает Николай Маломуж.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть