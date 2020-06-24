Лукашенко задавит протесты и победит на выборах – экс-глава СВР Украины

24.06.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сможет удержаться у власти, применяя репрессивные методы подавления недовольства.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дальше жестко встанет вопрос – демократия приведет к развалу Белоруссии. Поэтому в данный момент он продолжит свою линию, и он выйдет на выборы победителем. И те силы, которые контролируемы им, они, понятно, отойдут, а те, которые реально претендуют на то, чтобы сменить систему, будут подергаться репрессиям.

Думаю, несколько лет этот процесс будет продолжаться, тем более, что внешние факторы – коронавирус, экономический кризис, глобальные процессы, которые идут, протесты, которые могут перекинуться на Белоруссию, они будут вынуждать его через силовую модель держать общество под контролем.

И будет обеспечена мощная информационная модель белорусам – нам надо сохраниться, мы – один островок, мы – стабильная страна и не допустим никакого вмешательства внешних сил», – рассуждает Николай Маломуж.