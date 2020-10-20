Лукашенко задействовал современные технологии против беломайданщиков

20.10.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал идентифицировать каждого участника массовых протестов оппозиции.

Об этом он заявил сегодня на совещании по кадровым вопросам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект», – сказал Лукашенко.

По его словам, жители Минска уже поменяли свое отношение к протестам.

«Это не дело, что бродим по этому Минску, но есть и другая сторона. Наши люди вдруг прозрели. Особенно минчане вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной.

Они поняли, что они могут потерять. Говорят в СМИ? ни уснуть по ночам, ни детей вывести на улицу. Опасаются. Они сравнили: спокойный Минск и когда бурлит, пусть даже только по воскресеньям», – отметил Лукашенко.