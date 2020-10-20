Лукашенко задействовал современные технологии против беломайданщиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал идентифицировать каждого участника массовых протестов оппозиции.
Об этом он заявил сегодня на совещании по кадровым вопросам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект», – сказал Лукашенко.
По его словам, жители Минска уже поменяли свое отношение к протестам.
«Это не дело, что бродим по этому Минску, но есть и другая сторона. Наши люди вдруг прозрели. Особенно минчане вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной.
Они поняли, что они могут потерять. Говорят в СМИ? ни уснуть по ночам, ни детей вывести на улицу. Опасаются. Они сравнили: спокойный Минск и когда бурлит, пусть даже только по воскресеньям», – отметил Лукашенко.
Спасибо!
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