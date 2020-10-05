05.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Литва, Политика, Россия, Транспорт, Экономика
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Лукашенко задумал лишить Литву 25% доходов от грузоперевалки


Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил переориентировать грузовые потоки с логистических центров Литвы и Латвии на Россию.

Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на белорусско-литовской и белорусско-латвийской границе. По моей информации почти 40% грузовиков в этом году идут из Литвы и Латвии. Это огромный объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть. Вы знаете, что мы с РФ ведем расчеты сейчас о переориентации грузов с этих балтийских государств на Усть-Лугу в Ленинградской области. Это нефтепродукты, калийные удобрения, да и других грузов у нас хватает», – сказал Лукашенко.

Он также предложил переориентировать грузоперевозчиков Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Литвы на Белоруссию.

«У нас созданы мощные логистические центры. Очень многие услуги, в том числе для наших субъектов хозяйствования и для субъектов стран ЕАЭС, оказываются в той же Литве. Но, насколько я информирован, эти услуги мы можем оказать этим перевозчикам в Беларуси», – сказал Лукашенко.


Ранее он предлагал построить в Ленинградской области новый порт для транзита белорусских грузов. Он ожидает, что Россия поможет это переориентировать товаропоток, снизив железнодорожные тарифы для Белоруссии.

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