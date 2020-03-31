Лукашенко загнал в информационный тупик ситуацию с коронавирусом в стране

31.03.2020, Минск, Артем Агафонов

Ситуация с коронавирусом в Белоруссии туманная и сложная. С одной стороны, республика продолжает жить, как ни в чем не бывало. Ни о какой массовой самоизоляции нет и речи, а о пандемии напоминают лишь маски на продавцах некоторых торговых сетей и работниках некоторых банков, да еще объявления о необходимости соблюдать требования гигиены, висящие то тут, то там.

С другой – интернет полон самых мрачных слухов и вбросов – о тысячах зараженных и десятках смертей, о заблокированном Витебске, в котором обстановка ухудшается с каждым часом.

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Разумеется, информационная гигиена сейчас не менее важна, чем санитарная. И основная часть этих слухов имеет мало общего с реальностью. Так происходит всегда, у страха глаза велики. В Белоруссии, где люди не привыкли верить государству – особенно. Стоило произойти теракту – в интернете тут же пошли разговоры о серии терактов. Случилась эпидемия – свои слухи о заболевших и погибших появились чуть ли не в каждом райцентре.

Особенность Белоруссии еще и в том, что официальная информация о коронавирусе дается крайне скупо и нерегулярно. Минздрав озвучивает только общие цифры, иногда с интервалом в несколько дней, при этом нет данных даже о географии. Даже официальные сводки впоследствии могут оказаться ложными.

Самый последний пример – скончавшийся сегодня в Витебске актер Виктор Дашкевич до этого 6 дней находился на искусственной вентиляции легких. Это подтвердила его вдова, и об этом же сегодня упомянул даже Лукашенко. Но не далее, как в пятницу Минздрав сообщил, что пациентов на ИВЛ в республике нет вообще.

Ситуация с освещением смерти Дашкевича вообще очень показательна. Об этом стало известно примерно в половине десятого утра. Уже через 15 минут это стало главной новостью основных независимых сайтов. А государственные СМИ сообщили об этом только в середине дня, причем новостью была не смерть актера, как таковая, а то, что Лукашенко ее прокомментировал. Минздрав и вовсе официально подтвердил этот факт лишь к вечеру.

Разумеется, информационный вакуум заполняют независимые журналисты и телеграм-каналы. Именно благодаря их работе стало известно о большинстве случаев. Но проблема в том, что они не могут проверять информацию по официальным каналам, а некоторые – и не хотят, ловя хайп на всеобщем ажиотаже.

Сейчас государство избрало тактику отрицания опасности и сделало ставку на авось. Лукашенко демонстративно называет ситуацию вокруг пандемии «психозом», дает, мягко говоря, странные советы по его лечению, отказывается проходить тест на наличие вируса. И категорически отказывается от масштабных карантинных мер, которые ввели соседние страны.

Ставка очень рискованная. Ведь, если массово пойдут трупы, во всех смертях многие обвинят лично его. И такие разговоры уже есть. Поэтому в распространении фейков есть и политический мотив – ослабить Лукашенко и дестабилизировать ситуацию.

Кому верить? Каждый делает свой выбор. Точной и объективной информации не дает никто. Сейчас самое адекватное поведение – фильтровать и не транслировать откровенный бред, не поддаваться панике и добиваться того, чтобы официальная информация предоставлялась оперативно, в максимально полном объеме и была общедоступной. С волной фейков можно бороться только правдой.

Этого потребовали представители Белорусской ассоциации журналистов, редакция крупнейшего информационного портала TUT.BY. Есть понимание этого и у некоторых влиятельных политиков и депутатов. За информационную открытость выступили двое парламентариев – лидер белорусских либерал-демократов Олег Гайдукевич и председатель крупнейшего в стране общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.

Последний даже вынес этот вопрос на рассмотрение парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ, которая обратилась к Министерству информации с рядом предложений, которые могли бы изменить ситуацию.

Но воз пока и ныне там. Сегодня Минздрав даже не назвал число инфицированных. И вряд ли в этом виновато только министерство.