Лукашенко заговорил о российских войсках. В Москве ждут дворцовый переворот

16.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Александр Лукашенко внезапно обеспокоился активностью НАТО у границ страны, хотя последние недели неоднократно заявлял об угрозе для белорусского суверенитета, исходящей из РФ. Об этом Лукашенко заявил в субботу в Центре стратегического управления Министерства обороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств – Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать, мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема», – сказал Лукашенко.

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Он распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно. Кроме того Лукашенко, который в течение всего прошлого года заявлял, что Белоруссия способна защитить себя сама, на этот раз обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило – абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», – сказал Лукашенко.

Угрозу для безопасности Белоруссии он видит не только в войсках НАТО, но и в активности прибалтийских государств по поддержке протестных настроений.

«Мы с Путиным это обсуждали. Вы видите не только заявление этих государств, которые находятся на западе от нас, но и интересная появилась информация, что они хотят выстроить ланцух с Вильнюса до Киева – цепь. Цепь неравнодушных! Мало на проспекте в Минске с цветочками и в цепях, хотят выстроить от Вильнюса до Киева более 300 тысяч человек. Ясно, на что намекают, я уже это проходил после распада СССР, когда была попытка создания балто-черноморского региона. Санитарной зоны – три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада. Всего бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом, кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. Поэтому с Путиным договорились, что мы будем действовать во взаимодействии», – сказал Лукашенко.

Белорусская оппозиция восприняла эти заявления как запугивания, но не поверила в то, что российские войска вмешаются во внутренние дела Белоруссии.

Председатель белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук, ссылаясь на свои источники в Москве, уверяет, что ввода войск не произойдет.

«Россия отдаёт себе отчёт в том, что происходящее в стране – это внутренний политический кризис, и никто не вправе вмешиваться в него извне силовым способом. Россия – в особенности, ибо это может привести к тяжелейшим непоправимым последствиям в отношениях между нашими народами и государствами. Меня заверили в том, что все разговоры о возможном вводе российских войск в Беларусь носят исключительно провокационный характер и не имеют никакого отношения к реальности», – заявил Ярошук.

Либеральный обозреватель Артем Шрайбман нашел 10 причин, по которым Россия не введет войска.

«Протестующие не выступают с антироссийскими или прозападными лозунгами. Этой повестки нет вообще. Кремль не слепой и видит это. Россия приняла результаты таких же не связанных с внешней повесткой революций в Кыргызстане и Армении. Москва всегда переориентируется на побеждающую сторону. Особенно понимая, что эта сторона не более враждебна, чем власть, берущая российских граждан в предвыборные заложники. Почитайте заявление Кремля после утреннего разговора с Лукашенко. Там много про дружбу народов и недругов, но ни слова про поддержку нынешнего белорусского президента. Кремль занял выжидающую позицию», – написал Шрайбман.

Блогер-националист Эдуард Пальчис считает, что Россия побоится навлечь на себя новые санкции Запада и возбудить собственную оппозицию.

«Тот же Навальный, Светов и другие лидеры российской оппозиции при попытке ввода войск получат отличную причину для начала массовых протестов против Путина. Сейчас все завидуют активности Хабаровска, но агрессия против Беларуси вызовет акции и в самой Москве», – угрожает Пальчис.

«Полноценных соцопросов я, конечно, не проводил, но по общению с разными людьми долгое время могу сказать, что с декабря 2018 по сей день (т.е. за период «интеграционного» торга) заметно увеличилось число мужиков, готовых в случае введения российских войск выступить с оружием в руках – это касается охотников и других. Притом, что в период 2014-2018 гг. большинство этих же людей в конфликте Россия-Украина поддерживали Россию», – написал в своем телеграм-канале военный эксперт Егор Лебедок.

В сохранение Лукашенко у власти на штыках русской армии не верит и российский политолог Евгений Минченко.

«Лукашенко говорил всю избирательную кампанию, что Россия стремится его свергнуть. Сейчас «начал путаться в показаниях», и теперь, по его мнению, Россия должна помочь… Мне кажется, что по состоянию на сегодня очень мало шансов, чтобы Лукашенко остался у власти. Такое впечатление, что Янукович ему передал свои «священные грабли», и сейчас Лукашенко на них наступает», – сказал Минченко.

Его коллега российский политолог Олег Матвейчев описывает «идеальный вариант» для Москвы:

«Идеальный вариант для России – если какой то генерал придушит Лукашенко ко всеобщей радости всех восставших, но на следующий день объявит воссоединение с Россией ко всеобщей радости 80 процентов народа. Представляю как будут верещать в стане оппозиции

«Верните Лукашенко!». Причём Европе и США придётся выразить крайнее возмущение антиконституционным переворотом и смещением «законно избранного президента», – язвительно комментирует Матвейчев.

Так или иначе, но Москве придется вмешиваться в ситуацию в Минске, считает обозреватель Егор Холмогоров.

«Россия должна четко показать, что Белоруссия – наш протекторат, и судьба ее решается в Москве. При этом совершенно не обязательно и даже нежелательно поддерживать Луку. Напротив, Государь может выслушать на него жалобы как на нашкодившего воеводу и перевести в Пустозерск, назначив на его место кого-то еще и полегчив народу. Важно то, что такие дела в актуальной геополитической реальности должны решаться царем с боярами, а не Литвой и Ляхами и не бунташным посадом», – рассуждает автор в своем блоге.

«Отказ от вмешательства будет истолкован всеми сторонами не как сдержанность, а как трусость, как поджатый хвост и неспособность защищать РФ собственные интересы.

Выводы отсюда будут понятные. Запад будет еще громче требовать санкций и полного ухода России отовсюду. Лимитрофы станут еще наглее. Оппы будут действовать более решительно и, в частности, начнут переходить к насилию. Лука поймет, что в Москве у него опоры нет и станет податливей в отношении змагаров.

Спасибо за высоконравственность никто Москве не скажет. Все будут считать нас за еще более опущенцев. А главное, будет продемонстрировано, что РФ считает Белоруссию реально чужой страной, на которую не имеет никаких моральных и геополитических прав. И именно этот статус будет зафиксирован далее», – резюмировал Холмогоров.