Лукашенко заигрывает с католиками: Еще один невыученный украинский урок

30.03.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает заигрывать с папой Римским Франциском. Он не забыл поздравить его с шестой годовщиной понтификата, подчеркнув «единство взглядов» официального Минска и Ватикана.

Ранее Батька назвал Франциска «лучшим папой» из всех, которых он знал. Лукашенко поздравляет понтифика со всеми праздниками, подчеркивая, что рассчитывает на его молитву и личную встречу.

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Нельзя сказать, что эти сигналы остались незамеченными. Минувшей осенью Ватикан помог Лукашенко относительно красиво выйти из конфликта с архиепископом Минским Тадеушем Кондрусевичем, которого белорусские власти несколько месяцев не пускали в страну за поддержку Беломайдана. В итоге Кондрусевич вернулся, отслужил рождественские мессы и подал в отставку.

Ряд аналитиков полагает, что Ватикан остается для Лукашенко последней «точкой входа» в переговорное пространство с Западом, политическая элита которого демонстративно игнорирует «последнего диктатора Европы». Якобы папа должен дать гарантии безопасности «Батьке», если тот согласится уйти.

Политолог Дмитрий Болкунец в эту версию не верит.

«Представить пенсионера Александра Григорьевича Лукашенко на ПМЖ в любой из западных стран – это нужно обладать большой фантазией. Какой же папа Римский ему поверит? Если до такого дойдёт, то Александр Григорьевич сам договорённости и нарушит», – считает эксперт.

Однако, скорее, Ватикан создаёт видимость дружбы с Лукашенко, чтобы ослабить его бдительность в преддверии 425-летия Брестской унии. Это очередная годовщина акта предательства Православия высшим духовенством Белоруссии и Польши. Дата особенно важна для папы-иезуита, ведь именно этот орден готовил унию.

Ожидается, что празднование 425-летия в октябре станет реваншем католицизма, торжеством над «византийско-русской схизмой» и «победой над диктаторами Путиным и Лукашенко». В мероприятии примут участие украинские и белорусские униаты, а также польские католики, которые настроены крайне агрессивно в отношении лукашенковской Белоруссии и путинской России. От Минска добиваются легализации деятельности Белорусской греко-католической церкви и раскольнической «Белорусской автокефальной православной церкви Константинопольского патриархата». Видимо, расчет в ходе кулуарных торгов на то, что по случаю праздника и по просьбе Ватикан бан может быть снят.

В принципе, и сейчас католическое духовенство, завязанное на Польшу, продолжает поддерживать Беломайдан. Новый архиепископ Казимир Великоселец не позволяет себе повторять демарши изгнанного Кондрусевича, однако оппозиционно настроенная паства ухитряется найти в его проповедях нужные фразы.

«Горячо прошу Бога, чтобы Он в своем милосердии помог всем нам – пастырям и верующим – противостоять вызовам нашего времени. Каждая тьма сменяется светом. Вместе с вами молюсь об этом свете. Белорусская поэтесса Лариса Гениюш в одном из своих стихотворений написала: «Христос воскрес из крови и боли, чтобы светоч правды не погас». Пусть не погаснет правда в нашем обществе, пусть оно идет за Христом, ибо Он – «путь и истина и жизнь», – сказал Великоселец недавно в проповеди на Вербное воскресенье.

Дьявол тут кроется в цитате. Лариса Гениюш возглавляла правительство так называемой Белорусской народной республики, которое сейчас поднимают на знамя змагары-майданщики. Кроме того она подписала восторженное обращение «Белорусов протектората Чехии и Моравии» к Адольфу Гитлеру в 1941 году.

Если Великоселец камуфлирует свои месседжи пастве, то его подчиненные вполне откровенны. Викарий Могилёвской епархии Юрий Кособуцкий постоянно заявляет, что молится за «всех политзаключенных», а также открыто поддерживает националистическую экуменистическую акцию «Молитва за Беларусь», на которой призывают молиться за «освобождение от тирании и рабства» и чтобы не «повторилось Окрестина» (белорусское СИЗО, где милиция жестоко обходилась с участниками протестов).

Кстати в агитации за «Молитву за Беларусь» принимает участие еще один католический священник Вячеслав Барок. В соцсетях группы под названием «Католики Беларуси» (число их участников за минувший год выросло вдвое) призывают ксензов «прекратить участие в общественных мероприятиях с участием гражданина Республики Беларусь А. Г. Лукашенко и осудить политические репрессии, которые продолжают происходить в стране».

Все эти антилукшенковские инициативы не опровергаются ни апостольским нунцием, ни Ватиканом, что свидетельствует об их одобрении.

Поэтому расчеты Лукашенко на поддержку Ватиканом тщетны. В свое время президент Украины Леонид Кучма пригласил тогдашнего папу в Киев (вопреки позиции Православной Церкви), но этот визит дал старт акции Юлии Тимошенко «Украина без Кучмы», которая закончилась Майданом 2004 года. Но, похоже, Лукашенко упорно не желает делать выводы из украинских уроков. И напрасно. Если Батька продолжит заигрывания с папой Франциском, его ждет не тихая пенсия, а позорная судьба Януковича.