Лукашенко заигрывал со змагарами, как Янукович с Тягнибоком

Вчера отмечался главный праздник белорусских змагаров – т.н. «День Воли». Эта дата была реанимирована в период, когда Александр Лукашенко играл в многовекторность, угрожая Москве сближением с Западом. Нетрудно провести аналогии с политикой Виктора Януковича, администрация которого тайно поддерживала националистов Олега Тягнибока, рассчитывая на контрасте с ними обеспечить переизбрание шефа на новый президентский срок.

Сегодня Лукашенко вновь союзник Москвы, однако кое-кто из участников националистического шабаша по-прежнему занимает бюджетные или духовные должности, рассказывает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нужно иметь очень странную логику, чтобы называть годовщину провозглашение полу-виртуального государства на оккупированной германским Рейхом (тогда еще вторым) территории «Днем Воли», но у белорусских националистов логика именно такова, да и выбора особого нет. «Белорусская народная республика» была провозглашена 25 марта 1918 года. Ее отцы-основатели нарисовали на карте довольно крупное государство, включающее, в числе прочего, российские Смоленск, Брянск и Великие Луки, а также литовский Вильнюс и латвийский Даугавпилс. Был налажен выпуск паспортов и почтовых марок. Вот только с самой государственностью не сложилось – немецким оккупационным властям существование независимого государства на подконтрольной территории было без надобности. Поэтому, несмотря на верноподданнические телеграммы кайзеру, Рада БНР смогла выторговать у Берлина лишь ограниченные полномочия в культурной сфере. Несмотря на явно неудачный опыт государственного строительства, в конце 20 века именно годовщина провозглашения БНР стала главным праздником белорусских националистов и поводом для ежегодных сборищ.

Вчера в Минске и других белорусских городах был обычный день. Вся оппозиционная активность в этом году оказалась вытеснена за границу, в самой Белоруссии безнаказанно махать бело-красно-белым флагом уже не получается. Накануне это продемонстрировали внутренние войска МВД Белоруссии, которые провели 24 марта масштабные учения по противодействию массовым беспорядкам, а их командующий пригрозил «просто уничтожать» «фашистских прихвостней», если те «вылезут из своих нор». Поэтому в этот раз оппозиция призывала своих сторонников просто разговаривать на мове и анонимно поздравлять единомышленников на специальном сайте. Митинги же были намечены в Вильнюсе и Варшаве.

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Но такая тишина была не всегда. Еще в прошлом году в Минске проходили малочисленные акции, в том числе довольно креативные, вроде шествия по одной из улиц женщин в красной одежде и с зонтиками цветов украинского флага. В первые годы правления Лукашенко протестные акции 25 марта были довольно многочисленными и нередко перерастали в массовые беспорядки. Потом оппозиция стала мельчать и становиться все более маргинальной, власть Лукашенко укреплялась и желающих отметить годовщину провозглашения независимости БНР под бело-красно-белыми флагами становилось все меньше.

Внезапное возрождение Дня Воли состоялось в 2018 году. Тогда отмечался 100-летний юбилей БНР, отношения с Россией были далеко не безоблачными, а власть активно заигрывала с националистами – активисты провластного Белорусского республиканского союза молодежи щеголяли в тех же бело-красных «вышимайках», что и змагары, водителей автобусов наказывали за георгиевские ленты, а национальная сборная по футболу выходила на поле в белой форме с красной полосой посередине.

Тогда трое молодых националистов – блогер Антон Мотолько, судимый за русофобию и отпущенный в зале суда публицист Эдуард Пальчис, а также владелец магазина националистической атрибутики Павел Белоус взялись за организацию масштабного празднования и получили полный карт-бланш от властей. Несмотря на существование утвержденного списка мест для проведения массовых мероприятий и недавно принятого постановления, требовавшего от организаторов массового мероприятия заплатить круглую сумму коммунальщикам, милиции и скорой помощи прежде, чем подавать заявку, площадку для своего митинга-концерта они получили одну из самых лучших и совершенно бесплатно.

И вот, 25 марта 2018 года на площадке возле оперного театра и в прилегающем парке собралась огромная, по меркам тогдашней Белоруссии, толпа. Организаторы говорили о 50 тысячах, правоохранительные органы цифр не называли, но, в любом случае, речь шла о десятках тысяч участников. Была сооружена добротная сцена, подвезли качественный свет и звук, бойко шла торговля – для участников работали с десяток фуд-траков, продавалась националистическая атрибутика и сувениры. Не уходя с митинга, можно было купить книжку Позняка или памятную монету с гербом «Погоня», перекусить бургером с каким-нибудь панско-шляхетским названием, подписать несколько петиций разной степени русофобскости и записаться в почти любую из оппозиционных партий, установивших на месте свои агитационные палатки.

Музыкантов на сцене сменяли политики и прочие публичные личности. В числе прочих были владельцы тогда еще вполне респектабельных TUT.BY и «Белапан» Юрий Зиссер и Алесь Липай, депутат и открытая русофобка Елена Анисим и даже руководитель пресс-службы Белорусской православной церкви о. Сергий Лепин.

До кровавых событий августа 2020 года оставалось чуть меньше двух с половиной лет, и многие из тех, кто пришел к Оперному 25 марта 2018 года, приняли участие и в памятных массовых беспорядках.

Но, судя по всему, такая массовость и организованность митинга-концерта стала неприятным сюрпризом для белорусской власти, и гайки стали понемногу закручивать.

Год спустя аппетиты националистов снова выросли, и площадки возле Оперного им было мало – они замахнулись провести митинг прямо на стадионе «Динамо», самом крупном в Белоруссии. Стадион им запретил давать лично Лукашенко. Центр празднования был перенесен в Гродно, а в Минске прошел лишь относительно небольшой санкционированный митинги в Киевском (что символично) сквере, вдалеке от центра города. Спустя еще год отпраздновать годовщину БНР помешал ковид, а потом наступили совершенно другие времена, и власть, убедившись в том, что заигрывания с националистами до добра не доводят, взялась гонять змагаров всерьез и жестко, а о массовых митингах с концертами на 25 марта в Белоруссии пришлось забыть.

Из трех организаторов памятного митинга 2018 года сейчас на свободе лишь один – Антон Мотолько вовремя сбежал в Польшу и теперь ведет оттуда экстремистский телеграм-канал. Двум другим повезло меньше – Пальчиса поймали еще в сентябре 2020 года, а в декабре 2021 года осудили на 13 лет лишения свободы за организацию массовых беспорядков и разжигание ненависти, а дело Белоуса находится в суде прямо сейчас. Он обвиняется, в числе прочего, в госизмене и руководстве экстремистским формированием, так что приговор тоже будет внушительным. Из руководителей партий сбежать удалось почти всем, самым нерасторопным оказался только Костусев, который сейчас и мотает срок за попытку госпереворота. Зиссер и Липай вскоре умерли от естественных причин, не дожив до беломайдана и разгрома собственных СМИ. Судьбы многих из тех, кто был тогда на сцене, сложились однотипно – либо в бегах, либо за решеткой.

Но есть и интересные исключения – русофобствующая депутат Елена Анисим на второй срок в парламент, естественно, не попала, однако продолжает работать в Институте языкознания им. Якуба Коласа при Академии наук и продвигать белорусизацию за государственный счет. БЧБ-батюшка Сергий Лепин осенью 2020 года со скандалом уволился с пресс-секретарской должности, однако продолжает служить настоятелем храма Преображения Господня в Ракове, под Минском.