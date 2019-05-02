Лукашенко захотелось странного – «достойных, честных и красивых» выборов

02.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу организовать и провести предстоящую избирательную кампанию по выборам депутатов Палаты представителей (нижней палаты парламента), запланированную в текущем году, «достойно, красиво и честно», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил в четверг на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой.

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Лукашенко отметил, что рассчитывает на активное участие профсоюзов в избирательной кампании. «От предвыборной кампании далеко не уходите — вместе с общественными организациями, органами власти, где-то партии будут подключаться к этому процессу (независимо, оппозиционные они или, как у нас принято говорить, провластные). Мы должны достойно, красиво и честно организовать этот процесс», — подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, Беларусь находится «в довольно обширном электоральном цикле — парламентские, а потом президентские выборы». «Вы прекрасно понимаете, что более организованной, сплоченной организации, чем наши профсоюзы, в Беларуси ничего нет», — отметил Лукашенко.

При этом он считает целесообразным активное вовлечение профсоюзов в избирательные процессы уже на стадии парламентских выборов, в первую очередь это касается работы в избирательных комиссиях. Лукашенко также высказался за активное участие представителей профсоюзов в выдвижении своих кандидатов на предстоящих парламентских выборах: «Это опытные люди, представители трудовых коллективов. Нам очень важно, чтобы там (в парламенте — Ред.) были толковые люди».

В апреле, обращаясь с посланием к белорусскому народу и парламенту, Лукашенко заявил, что президентские выборы в стране пройдут «в строгом соответствии с законом в установленные конституцией строки», то есть в 2020 году. Что же касается парламентских выборов, Лукашенко предложил провести их 7 ноября. Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что предложит президенту провести выборы в парламент 17 ноября 2019 года.

Согласно календарю на сайте ЦИК, выборы депутатов нижней палаты парламента должны пройти в Беларуси не позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы — не позднее 30 августа 2020 года.