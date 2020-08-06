Лукашенко захватил российских заложников только до выборов – эксперт

06.08.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко спланировал задержание вагнеровцев и теперь извлекает из этого политические дивиденды.

Об этом в эфире канала InterVizor заявил политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, это была спланированная пиар-акция Лукашенко. Для него все вышло очень выгодно. Своим сторонникам он показал, что он является гарантом субъектности Белоруссии на международной арене. Это большой плюс ему в копилку, у него имидж сильного лидера «отца родного». Его сторонники будут его за это ценить.

Либеральной оппозиции, прозападной, он показал, что способен жесткими мерами обходиться даже с российскими «псами войны», с российскими наемниками. Месседж: «а представьте что я с вами сделаю, художниками и разными ЛГБТшниками, которые выходят на митинги». Это тоже вполне очевидный посыл.

Для него сплошные плюсы – но только на период избирательной кампании. После придется мириться с Москвой», – сказал политолог.

После выборов Лукашенко попытается помириться с Москвой и вернет вагнеровцев.

«Если Белоруссия их выдаст, это будет уже конец отношениями с Россией. Россия уже сказала, что она не признает их гражданами Украины, они все – граждане России. Соответственно, если Лукашенко их выдаст, договариваться с Москвой будет в разы сложнее. Будут пущены в ход все меры – и налоговый маневр по нефти, цены на природные ресурсы, закрытие границы для белорусского реэкспорта. Все это закроется.

Поэтому, я думаю, что после выборов он тихой сапой будет снова выходить на налаживание отношений с Москвой. Это его излюбленная тактика – сначала показать зубы, а потом выторговывать себе какие-то преференции. Этим он и будет заниматься в дальнейшем», – считает Даниил Богатырёв.