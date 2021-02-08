«Лукашенко захватил заложника и требует от Москвы выкуп» – Цепкало

08.02.2021, Москва, Елена Острякова

Россия должна ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, который арестовал топ-менеджера «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и ввел внешнее управление в этом банке, где 99,9% акций принадлежит российским собственникам.

Об этом в интервью «Дойче Вели» заявил бежавший в Европу белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас надо не предлагать деньги и говорить о том, чтобы выпустили этих людей, а надо разработать санкции и ставить уже условия ультиматумом. То есть так, как ведут себя с террористами. Просто ставят условия ультиматумом: освободить, или в противном случае будет вот это вот. Я считаю, что это в первую очередь должна делать Россия.

Потому что российский топ-менеджер находится сегодня в заключении у Лукашенко, российский банк сегодня захвачен, который принадлежит крупнейшей корпорации, национальному достоянию России. России не кредиты надо давать Лукашенко, а требовать освобождения своих людей, которых Лукашенко взял в качестве заложников», – сказал Цепкало.

По его мнению, к тактике захвата заложников Лукашенко обращался на протяжении всей своей политической карьеры.

«Лукашенко ведет себя как любой террорист, то есть он берет людей в качестве заложников и требует выкуп от них. Это работало в 2010 году, когда были посажены политические оппоненты его, кандидаты в президенты, в тюрьму. И он начал вести с западом переговоры, и в конечном счете он людей отпускал. После того, как он получал какие-то кредиты Международного валютного фонда, он их отправлял за рубеж. Так же он вел себя и в отношении России, когда он взял «вагнеровцев» в заложники, когда он брал Баумгертнера (гендиректор «Уралкалия» арестован в Белоруссии в 2013 году – ред.), когда он взял российского журналиста белорусского гражданина, Павла Шеремета», – сказал Цепкало.

При этом он положительно оценил действия президента РФ Бориса Ельцина, который якобы после ареста Шеремета развернул самолет Лукашенко, летевшего в Россию на встречу с губернаторами.