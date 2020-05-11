Лукашенко закончит гораздо хуже Януковича – эксперт

11.05.2020, Санкт-Петербург, Владимир Гладков

Несмотря на то, что у нынешней Белоруссии есть шанс сохранить и преумножить благосостояние своего народа путём воссоединения с Россией, президент Александр Лукашенко решил повести страну по украинскому пути и превратить её в нищую колонию Запада.

При этом, проводя губительную антироссийскую политику, белорусский «Батька» даже не сможет спастись бегством в России.

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Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил публицист Андрей Ваджра, вынужденный покинуть Киев и переехать в Петербург после переворота 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Многое из того, что я сейчас вижу в Белоруссии, я не так давно лицезрел на Украине. Есть, конечно, нюансы, но, в общем и целом, Белоруссия идёт по пути Руси Малой, и этот путь ведёт её к самообнулению.

Проблема в том, что по объективным причинам Белоруссия даже теоретически не способна быть самостийной и незалежной. А поэтому у неё всего два варианта ближайшего будущего: возвращение в состав России в виде ряда областей, возможно – в виде отдельного федерального округа.

Второй вариант – квазинезалежная колониальная псевдогосударственность, подконтрольная США – с параллельным разграблением страны, уничтожением экономики, и встраиванием разграбленных белорусских территорий в общий санитарный кордон от Балтийского до Чёрного моря.

Третий вариант, за который ратует Батька (настоящая независимость – прим. ред.), невозможен в принципе, от слова вообще… И Батька прекрасно понимает, что Белоруссия быть независимой в принципе не может, и у неё для этого просто нет ресурсов – ни экономических, ни финансовых, ни природных, ни географических, ни военных», – отметил публицист.

Однако, по его мнению, Александр Лукашенко всё равно будет продолжать вести губительную для себя и своей страны политику.

«Наблюдая за импульсивными телодвижениями Лукашенко, я понимаю, что он стремительно двигается по украинскому пути. Поразительно, но опыт южных соседей его ничему не научил. Как, впрочем, и опыт северных, прибалтийских. Батька, как ему кажется, играет в свою, архихитрую, игру. И это очень печально.

Что, вероятнее всего, будет происходить дальше? Думаю, что Лукашенко не остановится. Теряя российские дотации, он продолжит тот курс, который назначил – внутри страны и дальше будет на западные деньги лепить змагарский национализм, раскручивая русофобскую истерию, а во внешней политике попытается уравновесить зависимость Белоруссии от России её зависимостью от США и Европы», – добавил Ваджра.

Также эксперт подчеркнул, что, когда Белоруссия достаточно отдалится от России и там начнётся серьёзный экономический и социальный кризис, американским кукловодам даже не надо будет устраивать майдан, чтобы превратить страну в свою колонию.

«Что же в конечном итоге? Как я уже сказал, у Белоруссии только два варианта будущего – либо она возвращается в состав России, либо она повторяет судьбу Украины, и превращается в неоколониальную помойку под протекторатом США.

После того, как произойдёт окончательный отрыв Белоруссии от России, и доморощенному «белорусскому Тито» будет закрыта дорога в Москву, его просто обложат со всех сторон американскими марионетками, а его ближайшее окружение купят.

В данной ситуации даже не нужен будет майдан – в условиях политических реалий Белоруссии, социально-экономической катастрофы, которая неизбежно последует после разрыва связей с Россией, гораздо проще будет организовать тихий дворцовый переворот, в результате которого «белорусский Тито» может за одну ночь превратиться в «белорусского Чаушеску».

И не факт, что его семье будет позволено выехать на Запад и воспользоваться заработанными непосильным трудом за годы правления папы средствами. С израсходованным человеческим материалом американцы не церемонятся», – сказал он, добавив, что та же печальная судьба ждёт и всех приближенных к Лукашенко – их или посадят в тюрьму, или убьют, а на их место придут разного рода националисты и русофобы.