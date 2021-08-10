Лукашенко заменил для Путина состарившегося Жириновского – Климкин

10.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является ретранслятором мыслей российского лидера Владимира Путина, о чём свидетельствует последняя пресс-конференция белорусского главы.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин использует Лукашенко, как когда-то использовал Жириновского. А у Жириновского уже не тот возраст, думаю, это для него будут последние выборы в Думу. Помните, когда надо было сказать то, что не хотели говорить непосредственно в Кремле, всегда это вкладывали в Жириновского. На данный момент Лукашенко – это вассал Путина в феодальном смысле. Я думаю, что они там обо всём договорились. Потому Путин всегда может сказать Лукашенко: а теперь говори в этом направлении», – утверждает Климкин.

По его словам, Лукашенко «опустился или его опустили» до того, что он транслирует мысли Путина.

«Я обратил внимание на одну его мысль, и считаю, что она не Лукашенко, а на сто процентов – Путина. Помните, он говорил: «Сколько там у меня процентов? Вот, я приду без оружия через границу, и будет у меня 90». Вот именно об этом мечтает Путин. Однако наша проблема в том, что он над этим работает. Он (Путин – ред.) реально работает над тем, чтобы выдавать паспорта, и не только на оккупированной территории. Сейчас в Думе есть закон о выдаче паспортов украинцам и белорусам, только представьте себе: «на основе самоидентификации». Это значит – всем. И он совершенно осознанно хочет построить новое имперское пространство, о чём он и пишет в своём имперском манифесте. Поэтому Лукашенко реально озвучивает стратегию и тактику Путина, делает это абсолютно осознанно», – уверяет экс-глава МИД Украины.