Лукашенко: Запад хочет расчленить и Украину, и Белоруссию

23.05.2022  15:42 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Запад, Политика, Украина
Новости Украины

России и Белоруссии придется решать проблему по недопущению расчленения Украины.

Об этом сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России и Белоруссии придется решать проблему по недопущению расчленения Украины. Об этом сегодня на...

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«Есть неожиданные вещи в Украине. Нас, да и вас должно беспокоить, что западные политики уже делают шаги к тому, чтобы расчленить Украину. Поляки готовы помочь забрать Западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности, это их стратегия и по западной Белоруссии. Поэтому мы держим ухо востро. Украинцам придется нас еще просить, чтобы мы не допустили отрыва западной части от Украины», – сказал Лукашенко.

Он назвал странным поведение президента Польши Анджея Дуды во время недавнего визита в Киев.

«В безопасности у нас проблем немало. Но их будем решать. Мы ничего не боимся. Как в былые времена говорили, наше дело правое и рано или поздно мы все равно победим», – сказал Лукашенко.

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