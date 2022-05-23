Лукашенко: Запад хочет расчленить и Украину, и Белоруссию

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Новости Украины

России и Белоруссии придется решать проблему по недопущению расчленения Украины.

Об этом сегодня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть неожиданные вещи в Украине. Нас, да и вас должно беспокоить, что западные политики уже делают шаги к тому, чтобы расчленить Украину. Поляки готовы помочь забрать Западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности, это их стратегия и по западной Белоруссии. Поэтому мы держим ухо востро. Украинцам придется нас еще просить, чтобы мы не допустили отрыва западной части от Украины», – сказал Лукашенко.

Он назвал странным поведение президента Польши Анджея Дуды во время недавнего визита в Киев.

«В безопасности у нас проблем немало. Но их будем решать. Мы ничего не боимся. Как в былые времена говорили, наше дело правое и рано или поздно мы все равно победим», – сказал Лукашенко.