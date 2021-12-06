Лукашенко: Запад окончательно забраковал Тихановскую
Запад нашел замену самопровозглашенному «лидеру белорусской нации» Светлане Тихановской.
Об этом сегодня на совещании по кадровым вопросам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас они через определенные структуры (не буду их называть) начинают аккуратное переформатирование оппозиционного крыла в Белоруссии. Ищут, на кого сделать ставку. Они нашли – на кого, чтоб он был терпим для России, как они рассуждают, и Западом управлялся. Все на Западе пишется. Короче, это западное направление. Но весь смысл в том, что опору они хотят сделать на беглых», – сказал Лукашенко.
Он полагает, что преемника Тихановской попытаются внедрить в белорусскую власть.
«Категорически неприемлем никакой оппозиции из числа беглых. Сбежал – там и сиди. Удалось тебе вернуться и как-то встроиться – в общество, не во власть. У них главная цель сейчас – протащить своих во власть. Я не скажу, что мы уже вычистили всех. Вам еще придется присмотреться к этим людям. Мы взяли некий крен свой-чужой. Это важнее для Бреста, Минска.
В остальных регионах люди крепкие. А если какая мышь завелась, то вы их видите. Но многие из власти, кто сбежал, сейчас фейками забрасывают страну из-за границы, кто спрятался под плинтус. Они понимают, что нужна волна, чтобы к нам внедриться. Все правильно – так поступали бы любые спецслужбы. Будьте аккуратны в подборе людей», – предупредил Лукашенко.
Спасибо!
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