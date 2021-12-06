Лукашенко: Запад окончательно забраковал Тихановскую

06.12.2021  18:51 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, экстремизм


Запад нашел замену самопровозглашенному «лидеру белорусской нации» Светлане Тихановской.

Об этом сегодня на совещании по кадровым вопросам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад нашел замену самопровозглашенному «лидеру белорусской нации» Светлане Тихановской. Об этом сегодня на совещании...

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«Сейчас они через определенные структуры (не буду их называть) начинают аккуратное переформатирование оппозиционного крыла в Белоруссии. Ищут, на кого сделать ставку. Они нашли – на кого, чтоб он был терпим для России, как они рассуждают, и Западом управлялся. Все на Западе пишется. Короче, это западное направление. Но весь смысл в том, что опору они хотят сделать на беглых», – сказал Лукашенко.

Он полагает, что преемника Тихановской попытаются внедрить в белорусскую власть.

«Категорически неприемлем никакой оппозиции из числа беглых. Сбежал – там и сиди. Удалось тебе вернуться и как-то встроиться – в общество, не во власть. У них главная цель сейчас – протащить своих во власть. Я не скажу, что мы уже вычистили всех. Вам еще придется присмотреться к этим людям. Мы взяли некий крен свой-чужой. Это важнее для Бреста, Минска.

В остальных регионах люди крепкие. А если какая мышь завелась, то вы их видите. Но многие из власти, кто сбежал, сейчас фейками забрасывают страну из-за границы, кто спрятался под плинтус. Они понимают, что нужна волна, чтобы к нам внедриться. Все правильно – так поступали бы любые спецслужбы. Будьте аккуратны в подборе людей», – предупредил Лукашенко.

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