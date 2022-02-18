Лукашенко: Запад проиграл первый тур России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Москву, чтобы «разбавить западную элиту своими людьми».

Об этом он заявил сегодня в Кремле на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они первый раунд очень сильно проиграли. Сегодня выходят на второй раунд, пугая весь мир тем, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя сколько мы ни обсуждали, в планах у нас такого никогда не было. Но учить людей воевать мы будем. Никуда от этого не денешься», – сказал Лукашенко.