Лукашенко: Западные послы выдвинули мне ультиматум и пакуют чемоданы

Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Запад выдвинул ему ультиматум: он должен уйти от власти.

Об этом он заявил сегодня на совещании по социально-экономическому развитию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: “демократическим, перспективным, развитым” государством, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы – белорусы, у нас собственное видение наших перспектив. Чтобы нас понимали и журналисты, и общество. То, что я сказал по Украине, это было дословно сказано. Кое-где завуалировано. Они намекают: ну вопрос не во власти. Во власти вопрос. Совсем недавно заявили: власть в Белоруссии надо поменять. Начинать надо с президента. У нас есть механизм: выборы и так далее. Если кто-то хочет досрочные выборы, тоже есть механизм. Пусть предлагают. Я не нагнетаю обстановку. Два дня назад через ультиматум нам было сказано», – заметил Лукашенко.

Он дал понять подчиненным, что ультиматум был передан ему через дипломатов, и он хотел бы, чтобы их выслали из страны.

«Те, кто принесли ультиматум, – за пределы страны! Не глядючи, кого они представляют. Что мы с ними телепаемся? Они же работают во вред. Сутки прошли, еще только собирались вводить санкции, уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент завтра примет решение их вышвырнуть. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах отбирать не собираемся. Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно, в соответствии с нормами международного права. Вы меня услышьте, те, кто чемоданы пакует: успокойтесь. Положите свои чемоданы обратно. Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон-грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать. Это ваше право», – сказал Лукашенко.