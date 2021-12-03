Лукашенко: Западные послы выдвинули мне ультиматум и пакуют чемоданы

03.12.2021  18:28 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Белоруссия, Дзен, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Запад выдвинул ему ультиматум: он должен уйти от власти.

Об этом он заявил сегодня на совещании по социально-экономическому развитию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Запад выдвинул ему ультиматум: он должен уйти от...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: “демократическим, перспективным, развитым” государством, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы – белорусы, у нас собственное видение наших перспектив.

Чтобы нас понимали и журналисты, и общество. То, что я сказал по Украине, это было дословно сказано. Кое-где завуалировано. Они намекают: ну вопрос не во власти. Во власти вопрос. Совсем недавно заявили: власть в Белоруссии надо поменять. Начинать надо с президента. У нас есть механизм: выборы и так далее. Если кто-то хочет досрочные выборы, тоже есть механизм. Пусть предлагают. Я не нагнетаю обстановку. Два дня назад через ультиматум нам было сказано», – заметил Лукашенко.

Он дал понять подчиненным, что ультиматум был передан ему через дипломатов, и он хотел бы, чтобы их выслали из страны.

«Те, кто принесли ультиматум, – за пределы страны! Не глядючи, кого они представляют. Что мы с ними телепаемся? Они же работают во вред. Сутки прошли, еще только собирались вводить санкции, уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент завтра примет решение их вышвырнуть.

Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах отбирать не собираемся. Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно, в соответствии с нормами международного права. Вы меня услышьте, те, кто чемоданы пакует: успокойтесь. Положите свои чемоданы обратно. Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон-грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать. Это ваше право», – сказал Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть