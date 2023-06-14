Лукашенко – Западу: Если вы Путина поставите к стенке, другого выхода не будет – он нажмёт кнопку

Влиятельные люди из стран Запада консультировались с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по поводу перспектив ядерной войны в Европе.

Об этом сам Лукашенко рассказал в интервью Ольге Скабеевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они все пока ведут к Третьей мировой войне, но они ее боятся жутко. Это я знаю точно. Я встречался с людьми, которые не последнюю роль играют в этом и принимают радикальные, кардинальные и окончательные решения в случае «если». Они больше всего боятся (и об этом искренне все говорят) ядерной катастрофы. Они боятся применения ядерного оружия в Украине. Ай, не дай Бог, Россия это сделает. Это естественно. Мы тоже не хотим, тоже боимся, мы жить хотим. Потому что это может привести, как специалисты говорят, к всемирной катастрофе, и шарик может с орбиты сойти, если это все оружие взорвется.

Западные представители, по его словам, интересовались, хватит ли у России решимости применить ядерное оружие.

«Они задают вопрос: вот вы знаете руководство России, с Путиным дружите, скажите – да или нет? Я говорю: да. Оружие ядерное для того и существует. Нажмет или не нажмет? Нажмет кнопку, да еще как, но только в одном случае: если вы будете совершать очень опасные движения, вторгнетесь на территорию России, и это будет угрожать ее существованию.

Словом, если вы Путина поставите к стенке, и другого выхода не будет. С угла же только вперед можно выйти. Вот тогда ждите. Не делайте этого, пока еще есть такая возможность. Давайте договоримся», – сказал Лукашенко.