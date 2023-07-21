Лукашенко запасается зерном в России и высмеивает Польшу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил в лицемерии европейские страны, которые хотят закупать украинское зерно.

Об этом он заявил сегодня на совещании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто никому не поможет. Вы посмотрите по этой «зерновой сделке», что высветилось. Все такие рачительные, так помогают Украине… И все вокруг отказались пропустить через свою территорию вывозное зерно. Поляки и другие так радели за Украину, что сегодня вообще отказались напрочь продукцию с Украины пускать на свою территорию. Вот и весь рынок», – сказал Лукашенко.

По его словам, урожай зерновых, который ожидают в Белоруссии в этом году, будет на 10-15% меньше, чем в прошлом году, но его должно хватить для внутреннего потребления. Однако он намерен создать резерв, закупив зерно в России.

«Решение о закупке дополнительного количества зерна в России мною принято. Цена пока близка к себестоимости нашего зерна. То есть – оно дешевое. Зерно сегодня сродни золотовалютным резервам. Всегда пригодится и постоянно растет в цене. Таких цен на международном рынке как вчера и сегодня не было и не будет. И если у нас есть свободные мощности, почему бы их не заполнить резервом зерна», – сказал Лукашенко.