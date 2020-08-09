Лукашенко запретил Азарову выступать в Минске

09.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко так дорожил отношениями с бандеровским режимом в Киеве, что дважды отказал представителям окружения Виктора Януковича в возможности выступить в Минске.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife» заявил украинский политолог, экс-сотрудник МИД Украины Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко пытается поддерживать хорошие отношения с Украиной. Многие этого не замечают. Но, к примеру, наш бывший премьер-министр, ныне беженец Николай Азаров решил на четыре года, а потом на пять лет [после майдана] сделать большую пресс-конференцию, и так как «плюсы» (украинский телеканал 1+1 – ред.) хотели к нему доехать, но их бы не впустили в Москву, и он несколько раз пытался это сделать в Минске.

Естественно, Лукашенко на это не пошёл, чтобы никакие украинские оппозиционеры там, где существует переговорная площадка, не давали пресс-конференцию.

Ни при Порошенко, ни при Зеленском он не предоставил площадку в Минске для украинской оппозиции против действующего режима», – заявил Мишин.