Лукашенко запретит оказывать медицинские услуги эмигрантам

Елена Острякова.  
02.04.2024 20:32
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Медицина, Миграция, Общество, Политика, Россия


Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретит оказывать медицинские услуги эмигрантам, которые периодически посещают бывшую родину – дешево и быстро подлечиться.

Об этом он заявил сегодня на церемонии закладки клинической больницы в Гродно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретит оказывать медицинские услуги эмигрантам, которые периодически посещают бывшую родину...

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«Я помню, с бывшим мэром Гродно ехали в автомобиле пару лет назад. Я говорю: вот люди у тебя уезжают, что-то тут не так. Он говорит: Александр Григорьевич, уезжать-то они уезжают, а вот зубок вылечить они к нам едут, там дороговато. Я должен вам сказать, что мы урегулируем сейчас этот вопрос, не глядя на электоральную кампанию. Потому что они сюда приезжают зубок по дешевке лечить за ваш счет. Налоги-то вы платите. И предприятия ваши тоже платят налоги», – сказал Лукашенко.

Медицинское обслуживание в Беларуси является одним из самых дешевых среди европейских стран.

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