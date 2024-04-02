Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретит оказывать медицинские услуги эмигрантам, которые периодически посещают бывшую родину – дешево и быстро подлечиться.

Об этом он заявил сегодня на церемонии закладки клинической больницы в Гродно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я помню, с бывшим мэром Гродно ехали в автомобиле пару лет назад. Я говорю: вот люди у тебя уезжают, что-то тут не так. Он говорит: Александр Григорьевич, уезжать-то они уезжают, а вот зубок вылечить они к нам едут, там дороговато. Я должен вам сказать, что мы урегулируем сейчас этот вопрос, не глядя на электоральную кампанию. Потому что они сюда приезжают зубок по дешевке лечить за ваш счет. Налоги-то вы платите. И предприятия ваши тоже платят налоги», – сказал Лукашенко.

Медицинское обслуживание в Беларуси является одним из самых дешевых среди европейских стран.