Лукашенко заранее просчитал, как перенаправить гнев Москвы на Украину

04.08.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошел на инсценировку вмешательства России во внутренние дела Белоруссии, в итоге России действительно придется вмешаться, Лукашенко потеряет свое положение.

При этом Украине не стоит поддерживать Лукашенко, поскольку он выставит ее крайней во всем этом конфликте.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин.

«Инцидент с «вагнеровцами» – просто разработанный самим Лукашенко план, как удержаться у власти. Известно, что Белоруссия была удобным логистическим пунктом для разных групп, которые принадлежат разным ЧВК, имеют контракты с разными объектами.

Через эту страну осуществлялись контакты, поездки этих групп в разные страны. И всем понятно, что это согласовывалось с белорусскими спецслужбами, тем более, что в этой сфере работают сыновья Лукашенко. То есть, для них все это хорошо понятно, они этими вопросами хорошо владеют.

России в любом случае теперь придется вмешаться в ситуацию в Белоруссии – для Путина освобождение этих людей – это уже дело чести. Тем более, что скандал приобрел мировой резонанс. Все это чрезвычайно подрывает его репутацию. И Путин не может не принять меры. Люди должны быть в любом случае освобождены, а Лукашенко освобождать их не будет. Напротив, он будет накручивать скандал, повышать ставки.

Понятно, что Лукашенко неизбежно проиграет, вся эта авантюра будет стоить ему президентства. И Украине лучше всего занять в отношении всего этого нейтральную позицию. Никаких дивидендов из этого извлечь невозможно. Будет большая эскалация. Поддерживать в ней Россию Украине вообще нет смысла, а поддерживать Лукашенко – опасно.

Что нам, требовать этих людей к себе? Но мы не знаем, что это за люди. Мы тогда станем третьей стороной конфликта. И Лукашенко потом переведет стрелки на нас, он хитрый. У нас и без того столкновение с Россией, а так он уйдет в сторону и Украина окажется крайней.

Это известный прием, Лукашенко разыграет нас втемную. Есть такой «китайский болван» в преферансе, когда двое разыгрывают третьего. Вот Лукашенко может нас «разыграть» в такую позицию. Поэтому лучше занять нейтральную позицию: это ваше внутреннее дело, вы там сами между собой разбирайтесь», – резюмировал Олег Соскин.