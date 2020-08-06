06.08.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Выборы, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал
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Лукашенко затянет в майдан и белорусский народ, и Россию


Президент Белоруссии Александр Лукашенко сам создал такую модель, когда обстановка в стране на фоне назревающего майдана всё более напоминает ситуацию, в которой оказался в 2014 году беглый президент Украины Виктор Янукович.

Об этом в эфире своего видеоблога, находясь на передовой в ДНР, заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот-вот там будут выборы, и есть опасность, что Запад признает победителем другую сторону, начнётся новый майдан, и Александр Григорьевич окажется в очень неприятной ситуации. Он затянет туда и Россию, и свой народ, и всё остальное.

Я понимаю, что он хочет остаться у власти, затягивает всё… и что всё серьёзно. Здесь он создал ситуацию, модель которой похожа на поведение Виктора Януковича», – заявил Сладков.

По его словам, официальный Минск, по сути, пользуется братским отношением со стороны России.

«Есть очень чёткая и мудрая оценка позиции Александра Лукашенко по отношению к России: «Брат, дай денег, а не то я попрошу у другого».


И это, скорее, напоминает больше партнёрские отношения, чем братские. Но только с его стороны», – подчеркнул военкор.

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