Лукашенко заверил Лаврова в братстве и получил привет от Путина

26.11.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил министра иностранных дел РФ Сергея России в том, что хочет поддерживать с Россией «не просто добрососедские, а братские отношения».

Лукашенко принял сегодня Лаврова в рамках его визита в Минск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается белорусско-российских отношений, то нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы. Без всяких обиняков, просто по-дружески вам хочу сказать, что и Россия, и Беларусь живут (кстати, не по воле Беларуси) в своем собственном доме или в квартире.

И мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с РФ. Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений», – сказал Лукашенко.

Лавров передал Лукашенко привет от президента РФ Владимира Путина.

«Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи. У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, стран и Союзного государства», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что белорусский президент выступил с несколькими инициативами.

«Как не раз подчеркивал президент Путин, мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись. Если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого», – добавил Лавров.

Министр указал на важность совместных действий в области внешней политике в условиях враждебности Запада в отношении стран-союзниц.

«Главной задачей будет обеспечить конкретные договоренности по эффективной реализации нашей совместной программы согласованных действий в области внешней политики. Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Беларуси. Западные лидеры это и не скрывают», – сказал Лавров.