Лукашенко завершил разгром институтов белорусской оппозиции

10.09.2020, Москва, Елена Острякова

Двое последних дееспособных членов президиума координационного совета белорусской оппозиции отправлены под арест, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мария Колесникова, которая согласно официальной версии властей была задержана при попытке незаконно пересечь границу, а по версии оппозиции – после того, как воспротивилась насильственной депортации на Украину и порвала свой паспорт, сейчас арестована. Она проходит как подозреваемая по делу о насильственном захвате власти.

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Выступавший в последнее время как ее адвокат Максим Знак находится в СИЗО с таким же статусом. В день, когда было объявлено об их аресте, прошел обыск в штабе несостоявшегося кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, который находится в СИЗО уже три месяца. Штаб Бабарико конкурировал с польской сеточкой телеграмм-каналов за координацию уличных протестов, но выступал с более умеренных позиций.

Еще четверо членов президиума координационного совета: Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Антон Родненков и Иван Кравцов, – находятся за пределами Белоруссии. Они утверждают, что были вынуждены покинуть страну под угрозой возбуждения уголовных дел и физической расправы.

Единственная, кто остался на свободе и в Минске, это писательница-русофобка, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич. Известная свой конъюнктурностью писательница благоразумно не участвовала в заседаниях, а после арестов тут же закатила истерику. Она вызвала к своему дому журналистов, утверждая, что к ней ломятся правоохранители. Подтверждения этому кроме слов Алексиевич нет.

Прибывших на выручку корреспондентов писательница даже не впустила в свою шикарную квартиру в одном из самых дорогих и уродливых домов Минска.

Кроме того, спокойно наблюдавшая за тем, как ее товарищей высылают из страны, Алексиевич разразилась экзальтированным обращением к российской интеллигенции.

«Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья», – написала Алексиевич, видимо рассудив, что от жестких репрессий Лукашенко ее может защитить только страна, которую она так упорно ругала последние годы.

В Белоруссии продолжаются точечные протесты, но они немногочисленны и периодически разгоняются милицейским спецназом. Представленный сегодня президентом Лукашенко новый генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что «любые проявления насилия, экстремизма, нарушения общественного порядка должны пресекаться на корню».

На этом фоне продолжает свое триумфальное турне по Европе бывшая соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская. Она окончательно утратила черты свободной личности и послушно повторяет тексты, которые, как считается, предоставляют ей польские и литовские технологи.

Таким образом, единственные, кто хоть как-то руководит белорусскими протестами, – это поляки, работающие через «Telegram». Может ли такая технология ощутимо колебать позиции властей, покажут ближайшие недели.

Российский политолог Марат Баширов полагает, что Александр Лукашенко успешно применил против цветной революции новаторский сценарий гибридной контрреволюции.

«В Беларуси все-таки смешная революция получилась. Лидеры оппозиции за границей страны. Народ исправно ходит на шествия, но ничего не громит. Сакральных жертв нет. Какой вывод? Белорусская революция получила гибридную контрреволюцию, и мы к этому имеем отношение, а, значит, репетируем-тестируем свою контрреволюцию», – написал Баширов в своем телеграм-канале.