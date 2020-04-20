Лукашенко завуалировано раскритиковал Путина и патриарха РПЦ

20.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, раскритиковал, не называя имен своих коллег-политиков, позиционирующихся как православные, но не посетивших пасхальные богослужения.

Никогда не крестящийся в храмах Лукашенко сделал это заявление с аналоя церкви в деревне Малые Ляды, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Миллионы молятся Господу. Я многих таких знаю, которые сегодня облечены большой властью. Но как только наступил этот психоз, даже не болезнь, все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо», – отметил белорусский президент.

Он также посетовал, что некоторые страны использую ситуацию с коронавирусом в политических целях.

«Я был вынужден констатировать, чтобы обратить внимание органов власти и нашего народа белорусского, что болезнь коронавируса стала политикой. Люди не думают, как помочь друг другу. В лучшем случае думают, как в нору какую-то зашиться, отгородиться. Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот. Вы видите, что происходит и как используют отдельные государства в своих интересах эти проблемы. То ли еще будет», – сказал Лукашенко.

Ранее не принявших никаких мер по предотвращению распространения вируса белорусский президент неоднократно жаловался на Россию за то, что она закрыла границу.

Лукашенко так же косвенно раскритиковал Патриарха Русской Православной Церкви Кирилла, который призвал верующих не посещать пасхальные богослужения из-за тяжелой эпидобстановки.

«Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики», – сказал Лукашенко.