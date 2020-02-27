Лукашенко заявил, что готов подписать документы по интеграции с РФ

27.02.2020, Москва, Елена Острякова

Россия и Белоруссия подпишут «стратегию интеграции до 2025 года» в мае.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем (бывшим спикером Совета Республики Национального собрания Белоруссии), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы планируем подписать в мае этого года в Минске стратегию интеграции до 2025 года. Конечно, мы должны предложить серьезный вариант этой стратегии», – сказал президент РБ.

«Серьезный вариант» для него это по-прежнему единые с Россией цены на энергоносители.

«Если мы говорим о едином рынке нефти, газа (для нас это важно, поэтому я беру этот пример), значит, в 2021-2024 годах должны поэтапно подойти фактически к единым принципам ценообразования», – отмтеил Лукашенко.

При этом закрепить льготные цены он хотел бы навечно.

«Чтобы не получилось так: в декабре 2024 года соберемся и, как обычно, о чем-то не договорились, кто-то не готов работать по единым принципам рынка нефти, газа, аграрной, алкогольной продукции. И мы начинаем потом изъятия выдумывать какие-то или оставлять ограничения и так далее», – сказал Лукашенко.

В конце 2019 года Александр Лукашенко дважды отказался подписывать дорожные карты по интеграции двух государств, предусматривавшие введение наднациональных органов управления, общей налоговой системы, конвертационного центра и даже общей валюты. После этого в Белоруссии возникли проблемы с обеспечением сырьем нефтеперерабатывающих заводов.