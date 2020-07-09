09.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Лукашенко заявил, что ни за какие деньги не станет объединяться с Россией


Президент Белоруссии Александр Лукашенко ни за какие деньги не согласится «поступиться суверенитетом» своей страны.

Об этом он заявил сегодня на встрече с журналистами в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да и наш друг Венедиктов: Лукашенко – это вопрос цены, предложите Лукашенко хорошую цену. Слушайте, нет той цены, которую они мне могут заплатить, чтобы я пошел на их условия. В гробу карманов нет.

Сколько бы у тебя миллиардов ни было, на том свете они тебе будут не нужны. Это мои убеждения, принципы, идеология. Мне ничего платить не надо. Это не продается. Суверенитет и независимость не продаются.

Деньги как пришли, так и уйдут. Надо ему позвонить и сказать, что нет той цены, за которую я могу продать свою страну», – отрезал Лукашенко.


Ранее либеральный российский журналист Алексей Венедиктов заявил в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, что Лукашенко не согласился на объединение двух стран, потому что ему был предложен пост главы союзного парламента, а он хотел быть вице-президентом или даже президентом.

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