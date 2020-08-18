Лукашенко заявил о готовности уйти с поста раньше срока

18.08.2020, Москва, Елена Острякова

Александр Лукашенко допустил, что может покинуть президентский пост раньше окончания новой президентской каденции – после того, как нынешняя Конституция Белоруссии будет изменена.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с рабочими МЗКТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по Конституции свои полномочия передам. Но не под давлением и не через улицу. Запомни – я этого не потерплю. Я четверть века у власти. Сколько можно. Конечно, я когда-то уйду. Через год, через два – это зависит от вас. Но нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда – я этого больше всего боюсь», – сказал Лукашенко.

О том, что специалисты Конституционного суда Белоруссии готовят изменения в Основной закон, Лукашенко впервые заявил еще в апреле 2019 года. До сих пор поправки так и не были представлены обществу.

«С этим проектом Лукашенко носится несколько лет. Он не говорит конкретно, что хочет менять, но очевидно, что он хочет менять Конституцию в угоду себе. В экспертном сообществе обсуждается, что новая Конституция позволит ему осуществить транзит власти в пользу своих сыновей. Это давний проект, который он пытается выдать за некое компромиссное решение», – заявил в эфире российского либерального телеканала «Дождь» обозреватель подрывного польского телеканала Белсат Игорь Ильяш.

Оппозиционный политик-эмигрант Альфред Кох считает, что, выступая с подобными инициативами, Лукашенко попробует воплотить в Белоруссии венесуэльский сценарий, при котором оппозиция проводит бесконечные митинги, а президент Николас Мадуро продолжает править.

«Мне кажется, все это уловки. Ему нельзя оставлять власть не на один день. Как только он чуть-чуть переведет дыхание, он опять консолидирует силовые структуры, и начнется все то же самое», – заявил Кох в эфире «Дождя».

Украинский политолог Юрий Романенко считает, что Лукашенко идею изменения Конституции мог посоветовать экс-президент Леонид Кучма, который в последние месяцы не раз бывал в Минске как представитель Киева на переговорах по Донбассу.

«Лукашенко пытается повторить трюк Кучмы в 2000 году с референдумом и поменять Конституцию, чтобы размыть власть на случай ухода. В идеале возглавить правительство, превратив РБ в парламентскую или парламентско-президентскую республику. Наверное, Кучма слишком долго сидел в трехсторонней контрактной группе, потому АГЛ проникся идеей. Правда, для Кучмы она закончилась Оранжевой резолюцией и концом», – напоминает Романенко.