Лукашенко заявил о победе над Россией в «нефтегазовой войне»

21.03.2020, Москва, Елена Острякова

Россия согласилась на все предложения Белоруссии, касающиеся поставок нефти. Об этом сегодня заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом, как я понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти. Главное, что согласие российской стороны на наши предложения уже в конце первого квартала. Неважно, по каким причинам: мы видим ситуацию на нефтяном рынке», – сказал Лукашенко.

По его словам, предложения из России поступили три дня назад. Белоруссия рассчитывает, наконец, загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы на полную мощность – обсуждалось не только обеспечение внутреннего рынка, но и поставки на экспорт (до сих пор НПЗ были загружены наполовину).

При этом цену поставок ни белорусский президент, ни глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков не назвали.

Лукашенко ставит вопрос уже и о пересмотре и соглашения по газу. «Мы понимаем, что газ привязан к нефти. Идет падение цен на нефть, значит, и цены на газ должны быть ниже», – сказал Лукашенко.

В начале февраля в результате переговоров президентов России и Белоруссии было заключено соглашение о сохранении цены на газ на уровне прошлого года – 127 долларов за тысячу кубометров. И это считалось уступкой, поскольку Лукашенко так и не подписал документы по интеграции двух стран.

Действительно ли Лукашенко победил Кремль, можно будет понять только после подтверждений из Москвы. Белорусский президент известен тем, что любит иногда присочинить. То про автомобиль, подаренный ему лично Иланом Маском, то про белорусские ракеты средней дальности.

Недавно российские власти были вынуждены опровергать заявления Лукашенко о том, что реальная статистика заболеваемости коронавирусом в России значительно выше официальной.

А сегодня российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) опровергла Александра Лукашенко, сказавшего, что российские ритейлеры просили у него продукты питания из-за сложившегося дефицита.