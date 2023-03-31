Лукашенко: Здесь я управляю российскими войсками

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Региональная группировка Союзного государства, размещенная в Белоруссии, находится под управлением президента Лукашенко.

Об этом он заявил сегодня, зачитывая послание к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И не надо париться, что тут Россия чего-то захватила. Все эти российские подразделения обучаются 500 белорусскими офицерами. Проводится боевое слаживание, ведется подготовка. Где надо, вооружаются, материально обеспечиваются. Под нашим командованием. России не до этого. Ей есть чем заниматься. Не надо пугать людей, что Путин захватил Беларусь. Я управляю этими войсками, которые находятся на территории Белоруссии. Они хотят вас изнутри пошевелить: “территориальную независимость, суверенитет отбирают россияне”. Это я их привез сюда для того, чтобы обучить, подготовить, оснастить и научить работать, если не дай Бог придется это делать», – сказал Лукашенко.

Региональная группировка Союзного государства была развернута в Белоруссии в октябре прошлого года. Ее основу составляют 9 тыс российских военнослужащих.