Лукашенко: Зеленский – мерзавец. Я же предупреждал их

24.02.2022  11:57 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Военное руководство Украины было предупреждено о возможной спецоперации вооруженных сил России, но не предприняло никаких шагов.

Об этом сегодня заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военное руководство Украины было предупреждено о возможной спецоперации вооруженных сил России, но не предприняло...

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Он отметил, что военное руководство Украины дважды проводило переговоры с белорусскими коллегами. Последний такой разговор состоялся после встречи президентов Белоруссии и России в Москве. Нюансы переговоров глав государств были доведены до украинской стороны.

«Сегодня ночью до операции представитель военного руководства Украины попросился на разговор. Я говорю: “Говорите с ним”. Президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву. Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!» – сказал Лукашенко.

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