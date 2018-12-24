Лукашенко жалуется – после якшаний с Порошенко в РФ его отказываются считать «братом»

24.12.2018, Минск, Михаил Рябов

Белорусский президент Александр Лукашенко накануне поездки в РФ на переговоры заявил, что в России отказываются воспринимать его ссылки на отношения Минска и Москвы как «братских государств».

«Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», – сказал Лукашенко на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией.

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Белорусский президент посетовал, что так и не смог добиться от Москвы компенсации потерь, которые возникли в результате того, что Россия приняла решение прекратить поставки нефти по льготным ценам.

Раньше Белоруссия после переработки нефти на своих заводах продавала значительные объемы топлива на Украину, имея прибыль. Однако это топливо использовалось украинской армией – например, для проведения карательной операции против русского восстания в Донбассе. По статистике, белорусские поставки закрывали 45% украинского рынка бензина и 35% дизтоплива, а в общей сложности 40,31% моторного топлива для Украины шло из Белоруссии или через неё.

«Мы потеряли почти $4,5 млрд. Мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, понесем потерь еще на $10,5 млрд… На все наши предложения Россия не пошла», – сказал Лукашенко, не уточнив суть предложений для Москвы.

Напомним, что ранее двойственная политика Минска неоднократно критиковалась на российском ТВ.

«У нас есть союзное государство Беларусь. Оказывается, в 15-м году 70% всего торгового оборота приходилось на поставку нефтепродуктов на Украину. А что, в Беларуси есть месторождения нефти? Давайте разберемся и скажем: «Батька, капля поступит в Вооруженные Силы – ни капли нефти не получишь!» – заявлял ранее военный эксперт Семен Багдасаров.