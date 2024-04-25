Лукашенко ждет нападения ВСУ и РДК

Елена Острякова.  
25.04.2024 14:57
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украина сосредоточила на границе в Белоруссией 120 тыс войск. Граница полностью заминирована, с украинской стороны ведется круглосуточная разведка, белорусские пограничники фиксируют систематические провокационные действия военнослужащих Киева.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина сосредоточила на границе в Белоруссией 120 тыс войск. Граница полностью заминирована, с украинской...

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«Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика. Этого очень ждут наши шататели режима, «тихушки и лохушки». На фоне разговоров об отмене запрета на смертную казнь в России, они призвали уничтожить Беларусь. Ради смены власти они действительно готовы на все», – сказал Лукашенко.

По его информации американцы готовят «белорусскую освободительную армию», в которую будут включены белорусские и российские наемники ВСУ из «полка Калиновского» и так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК), признанного в РФ экстремистским.

«Ненавидят Россию: враги, москали и так далее. А корпуса сформировали и сильно взаимодействуют», – резюмировал президент РБ.

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