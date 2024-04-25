Лукашенко ждет нападения ВСУ и РДК

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Украина сосредоточила на границе в Белоруссией 120 тыс войск. Граница полностью заминирована, с украинской стороны ведется круглосуточная разведка, белорусские пограничники фиксируют систематические провокационные действия военнослужащих Киева.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика. Этого очень ждут наши шататели режима, «тихушки и лохушки». На фоне разговоров об отмене запрета на смертную казнь в России, они призвали уничтожить Беларусь. Ради смены власти они действительно готовы на все», – сказал Лукашенко.

По его информации американцы готовят «белорусскую освободительную армию», в которую будут включены белорусские и российские наемники ВСУ из «полка Калиновского» и так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК), признанного в РФ экстремистским.

«Ненавидят Россию: враги, москали и так далее. А корпуса сформировали и сильно взаимодействуют», – резюмировал президент РБ.