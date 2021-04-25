Лукашенко ждёт новые санкции: Нас будут душить и душить

25.04.2021, Москва, Елена Острякова

Россия и Белоруссия собираются наладить совместное производство интегральных схем. Об этом журналистам рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все время у нас была тягомотина: кто кого. И мы договорились, что не надо нам трясти не то за шиворот, не то за грудь. Нам надо кооперироваться. К примеру, очень долго обсуждали проблему производства интегральных схем. Санкции ввели против них. Это высокотехнологичное производство. Никто им товары эти не даст. И мы поставлены в ситуацию, что мы должны сами это произвести. Мы в этом плане отстали, они тем более. В Воронеже, Зеленограде и у нас в Минске остались эти три точки.

Мы сидим с ним в кабинете и рассуждаем. Говорит: очень тяжело. И деньги приличные нужны для того, чтобы развить это производство и удовлетворить потребности, прежде всего России. Высокоточное оружие без этого невозможно. Гиперзвуковое оружие – невозможно. Атомные, ядерные боеголовки и ракеты невозможны. Я говорю: наше счастье, особенно в Белоруссии, мы где-то отстали, но у нас компетенции есть, у нас люди есть. Да, это недешево. Он меня перебивает: мы готовы заплатить любые деньги, чтобы развивать эти три производства. Мы посчитали, нам надо 6 тыс изделий. Надо разделить этот рынок и определиться, кто что будет делать: белорусы одно, в Зеленограде другое, в Воронеже третье.

Мы в конкретику окунулись. На основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом сегодня суть интеграции – опуститься на землю и сделать то, что нам крайне необходимо. Никто нас никогда не поддержит. Санкции против них, санкции против нас – это только начало. Нас будут душить и душить», – сказал Лукашенко.