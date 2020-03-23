Лукашенко жестоко обошёлся с застрявшими на чужбине соотечественниками

23.03.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко солгал о том, что на границе с Польшей массово скопились российские граждане, которых необходимо срочно пропустить.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с камрадами потратили часов восемь, чтобы найти этих российских граждан, скопившихся в Польше. Я всех опросил, никто не в курсе. Белорусское телевидение нашло одного дальнобойщика, который стоял на границе», – рассказал Трухан.

По его словам, реальная проблема есть, но на немецко-польской границе, где застряли российские туристы из Калининграда, выехавшие в Европу через польских туроператоров.

Эксперт считает, что рассказывая, как он спасает несуществующих российских туристов, Лукашенко пытается отвлечь внимание от реальных белорусских граждан, застрявших в разных странах.

«В Испании группа белорусских туристов обратилась в МИД. Им сказали: вас 30 человек, нет смысла за вами автобус посылать, договаривайтесь с россиянами», – сказал Трухан.

Беспочвенны, по его словам, заявления Лукашенко о том, что российские авиакомпании якобы «вышвыривают белорусских туристов». На самом деле виновата белорусская компания «Белавиа», которая отказалась создавать транзитную зону в аэропорту Внуково.

«Это большие деньги. Они хотят гроши сэкономить, еще и заработать. Проблема заключалась в том, что борт шел на Внучку. У них транзитных зон нет. После того, как для белорусов закрыли въезд, авиакомпания попала бы на большие штрафы, если бы села на Внучку с белорусами. Эпидемиологи из Роспотребнадзора люди хмурые и суровые и не ведутся ни на какие просьбы.

В Шереметьево и Домодедово есть международные транзитные зоны. Товарищ «Белавиа», покупай стоянку в этих зонах и вывози. «Белавиа» этого не хочет, потому что тогда для этих людей надо бы было делать отдельные рейсы на Внучку», – пояснил Трухан.