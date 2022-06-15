Лукашенко живет в мире, где СВО еще не началась – полковник Трухан

В условиях вооруженного конфликта между Западом и РФ, президент Белоруссии Александр Лукашенко затеял опасную игру, переоценивая боеспособность собственного государства.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт прокомментировал слова президента Белоруссии о том, что страны Запада не отказались от цели «выровнять фронт» по российской границе и готовы зайти в Белоруссию со стороны Западной Украины.

«Они (западные страны) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать. Это их цель – они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Владимир Трухан отнёсся к словам белорусского президента крайне скептически.

«Я, конечно, изучал психиатрию, но не настолько глубоко. Поверхностно, поскольку, по одному из образований, психолог. Но это – его (президента Белоруссии – ред.) обычная риторика об угрозе НАТО. Он до сих пор пугает нас угрозой НАТО, живет в мире, где СВО еще не началась. Он еще не осознал, что мир зашел в кризис, а это – как в бою: ты не поднимаешься до уровня своих «хотелок», а откатываешься к уровню своей подготовки. Так и здесь: не поднимаемся до высоты геополитических «хотелок», а откатываемся до уровня своих возможностей», – заявил Трухан.

«Поэтому и болтает о «балконе», «откате». Да Запад хочет, чтобы вообще все до уральских гор докатилось, чтобы русские жили в Сибири, собирали дикорос и боролись с медведями за тушу оленя. А он (Лукашенко – ред.) уверен, что его войско там – 30 тыс. сравнительно боеспособных, если всю обслугу посчитать – оно это защитит. Приходят геополитические идиоты-младенцы и то же самое говорят, что «Да мы..! Вот, вы хотите, чтобы Польша…». Да не будет Польши на территории Беларуси. Что будет на территории Беларуси, если там слабину дадите, вы даже не догадываетесь. Ребята, вас спрашивать никто не будет. Сейчас на Украину смотрите: раз сказали, два сказали, три сказали – поверили, что НАТО – всесильно, Россия – заткнется, и получи СВО. Естественно, как на Украине, в Беларуси не будет. Будет иначе, но тоже интересно», – предупреждает полковник.