Лукашенко знает, зачем Украина уничтожила Каховскую ГЭС
Разрушение дамбы Каховской ГЭС было элементом украинской информационно-психологической войны.
Об этом сегодня на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Украине впереди идет информационно-психологическая война. Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня «контрнаступа», где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2 тысяч человек погибли. Поэтому – Каховка, Каховка, а про то никто не говорит.
А это же все видно. И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США. Обязан отдать им должное. Они сразу сказали: «Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться». Подумайте, с чего бы это?», – заявил президент РБ.
Он отметил, что по вопросам противодействия украинским информационно-психологическим Белоруссия активно взаимодействует с ФСБ России.
«Чтобы противодействовать, надо свою повестку выдвигать», – подчеркнул Лукашенко.
Спасибо!
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