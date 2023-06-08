Лукашенко знает, зачем Украина уничтожила Каховскую ГЭС

Елена Острякова.  
08.06.2023 16:23
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Херсон


Разрушение дамбы Каховской ГЭС было элементом украинской информационно-психологической войны.

Об этом сегодня на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Разрушение дамбы Каховской ГЭС было элементом украинской информационно-психологической войны. Об этом сегодня на встрече...

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«В Украине впереди идет информационно-психологическая война. Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня «контрнаступа», где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2 тысяч человек погибли. Поэтому – Каховка, Каховка, а про то никто не говорит.

А это же все видно. И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США. Обязан отдать им должное. Они сразу сказали: «Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться». Подумайте, с чего бы это?», – заявил президент РБ.

Он отметил, что по вопросам противодействия украинским информационно-психологическим Белоруссия активно взаимодействует с ФСБ России.

«Чтобы противодействовать, надо свою повестку выдвигать», – подчеркнул Лукашенко.

 

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