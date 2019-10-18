Лукашенко звал Клинтона «заняться фермами и картошкой»

18.10.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как предложил бывшему президенту США Биллу Клинтону возглавить Союзное государство России и Белоруссии.

Это произошло в кулуарах международного саммита, на котором Лукашенко встретился с тогдашними лидерами России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Президент Америки собирался покидать свой пост и, по словам Александра Лукашенко, пока не знал, чем будет заниматься дальше.

«Я Ельцину говорю: «Слушай, Борис, давай ему предложим должность?» Он на меня смотрит всерьез: «Какую?» Я говорю: «В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы». Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтом тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел – он еще больше начал смеяться», – цитирует Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.

По его мнению, бывший президент США не смог бы руководить в Белоруссии или России.

«Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей. Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа – две большие разницы. Поэтому с иностранным опытом надо быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще», – сказал Лукашенко.