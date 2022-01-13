Лукашевич: НАТО блокирует переговоры в рамках ОБСЕ и лишает европейцев слова

Натовская гегемония в Европе деструктивно отражается на всём переговорном процессе среди стран-участниц ОБСЕ.

Об этом на пресс-конференции заявил российский постпред при ОБСЕ в Европе Александр Лукашевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хоть она и называется по безопасности и сотрудничеству в Европе, деятельность этой организации практически сфокусирована на бывшем постсоветском пространстве. Ничто, никакие инструменты не работают к части на запад от Вены.

Стоит крупнейшая задача, поставленная в Астане, договариваться об элементах формирования сообщества по безопасности, которое бы простиралось от Ванкувера до Владивостока, и как раз в основе концепции этой системы должны лежать хельсинские принципы и, прежде всего, принципы неделения безопасности. Задач поставлено много, но, к сожалению, все эти десятилетия они не решались», – заявил российский представитель.