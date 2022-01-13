Лукашевич: НАТО блокирует переговоры в рамках ОБСЕ и лишает европейцев слова
Натовская гегемония в Европе деструктивно отражается на всём переговорном процессе среди стран-участниц ОБСЕ.
Об этом на пресс-конференции заявил российский постпред при ОБСЕ в Европе Александр Лукашевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Хоть она и называется по безопасности и сотрудничеству в Европе, деятельность этой организации практически сфокусирована на бывшем постсоветском пространстве. Ничто, никакие инструменты не работают к части на запад от Вены.
Стоит крупнейшая задача, поставленная в Астане, договариваться об элементах формирования сообщества по безопасности, которое бы простиралось от Ванкувера до Владивостока, и как раз в основе концепции этой системы должны лежать хельсинские принципы и, прежде всего, принципы неделения безопасности. Задач поставлено много, но, к сожалению, все эти десятилетия они не решались», – заявил российский представитель.
Он отметил, что за общей натовской «линией партии» не слышно голоса даже самых ведущих европейских стран.
«Неспособность выполнять обязательства, которые были взяты государствами в рамках ОБСЕ, свидетельствует о том, что это – негативное влияние именно натовского расширения. Потому что, помимо уничтожения материальной основы европейской безопасности, натовская идеология «оборонительного союза» ещё и резко сокращает право государств выражать свои интересы, что, собственно, предполагает работа в рамках ОБСЕ. Мы – 57 суверенных государств.
Все европейцы очень агрессивно закрылись по своему характеру выступлений среди представителей ЕС. А я бы, например, хотел послушать национальное выступление той же Франции, которая начала председательствовать в ЕС. Италии, Германии, и так далее», – обратил внимание Лукашевич.
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