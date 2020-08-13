Лукащенко подавил попытку госпереворота – московская газета

13.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался гораздо сильнее и устойчивее, чем ожидали его оппоненты.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит «Московский комсомолец», давая оценку нынешним уличным беспорядкам, охватившим Белоруссию после выборов президента, по итогам которых Лукашенко был объявлен победителем.

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«Расправились с митингующими жестко и бескомпромиссно. И кровь пролилась самая настоящая. Но неужели кто-то сомневался, что Лукашенко — не Янукович? Он подготовился. С прикрытием границ перед выборами, высылкой журналистов, появлением в своем распоряжении ОМОНа, умеющего очень профессионально разгонять демонстрации в стране, где, заметим, сроду не было волнений. И, наконец, с отключением Интернета», – отмечается в статье.

Также обращается внимание, что белорусский лидер проигнорировал заявления Запада с призывами прекратить насилие.

«Ему это было по фигу. У него в стране произошла попытка государственного переворота, и он ее подавил. Заметьте, его никто не предал из числа чиновников и министров, политической элиты, за него силовики пошли винтить и избивать безоружных граждан», – пишет издание.

«Власть в стране должна быть сильной и уважаемой, иначе какая она власть? В Белоруссии она, возможно, не слишком уважаемая, но, как показали события, — все еще сильная», – считает газета.

Также автор публикации обращается к оппонентам Лукашенко – сторонника европейского выбора.

«Но в любом случае гражданам Белоруссии следует думать о главном — с каким багажом они однажды придут в демократический мир. Ведь нефти и золота у страны нет, а производства в тех странах, которые уже прошли этот путь, умерли раньше, чем мечты о светлом будущем. Может быть, не стоит торопиться идти той дорогой, по которой уже зашли в тупик товарищи?

Обновление хорошо тогда, когда удерживаются все былые завоевания, добавляются новые преференции и страна в итоге вырывается в лидеры, а не оказывается раздербаненной более сильными соседями, которые уже давно завоевали себе место под солнцем. Потому что «нет, у нас другая ситуация» — это надежда овец, которые думают, что кого-то из них, может быть, когда-то и съели, но это случайно или по ошибке, а у них-то самих все обязательно будет по-другому», – резюмирует «МК».