Лунная программа России и КНР напугала американских военных

В США встревожены новостью о начале создания в России ядерной энергоустановки для совместной с Китаем лунной программы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«США очень обеспокоены тем, что мы значительно их опередили в разработке малогабаритных ядерных двигателей. Вот наш «Буревестник», было у нас одно, по-моему, неудачное испытание, а потом несколько удачных испытаний, это их очень напрягло. Потому что у них такого нет. И вот они считают, что мы вывели спутник с таким вот ядерным двигателем, который может находиться в космосе очень продолжительное время. Практически без ограничений», – отметил генерал.

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«А это для чего? Это наша совместная с китайцами лунная и даже залунная программа, потому что на нынешних двигателях с простым, так сказать, топливным окислителем дальше-дальше орбиты Луны просто улететь невозможно. Вот и всё. Американцы этому не верят, как всегда. Они считают, что у нас какие-то, так сказать, коварные планы разместить ядерное оружие в космосе», – добавил аналитик.