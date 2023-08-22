«Луна-25». Повторение невозможно?

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Несмотря на крушение российской станции «Луна-25», РФ по силам в кратчайшие сроки запустить аналогичный проект.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель лаборатории планетарных исследований и космохимии ГЕОХИ им. Вернадского РАН Михаил Маров, который участвовал и был организатором множества успешных советских межпланетных миссий.

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«Когда создается космический аппарат, ничего не делается в единственном числе. Поэтому это был бы весьма экономичный вариант. За полгода можно было бы его собрать, еще за полгода — испытать и через год вновь отправить к Луне», – сказал Маров «Московскому комсомольцу».

При этом с изданием он разговаривал, находясь в ЦКБ, куда слег после провала лунной миссии.

Впрочем, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович считает, что это предложение реализовать невозможно.

«Предложение, конечно, интересное, но, если честно, это очень оптимистичный взгляд на вещи. Было бы хорошо создать вторую «Луну-25», но боюсь, что это невозможно. Мы бы очень хотели идти вперед, без промедления, в соответствии с нашей лунной программой. Следующий этап, о котором сказал на космодроме Роскосмоса Юрий Борисов, — это «Луна-26», старт которой намечен на 2027 год», – отметил Петрукович.

По его словам, такой большой разрыв объясняется «логикой создания проектов».

«Невозможно собрать на коленке сложные приборы: что-то надо заказать, отработать, испытать, что-то разработать заново из-за необходимости импортозамещения», – объяснил ученый.