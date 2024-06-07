«Лузеры!»: весь навар с повышения тарифов для украинцев уплывёт к русским – Луценко

Вадим Москаленко.  
07.06.2024 19:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 499
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы, Энергетика


Подавляющая часть дохода от повышения тарифов для населения Украины пойдёт на новый атомный энергоблок, который заработает через 20 лет.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подавляющая часть дохода от повышения тарифов для населения Украины пойдёт на новый атомный энергоблок,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Тарифы подняли, и вроде бы во время войны есть обоснование, у нас разгромлено более 90% генерации ДТЭК, у нас уничтожена примерно половина электростанций. 29 млрд. гривен, которые должны быть привлечены с этих новых тарифов у населения, приблизительно 700 млн. долларов, идут атомщикам 85%, у которых ничего не пострадало. И 15% тем, кто производит гидро.

Нужны ли для гидростанций деньги? Безусловно, картину ДнепроГЭС или других станций все знают. Почему 85% дают атомщикам? Ответ: у них нет денег, и им не на что проводить плановые ремонты атомных блоков, а во-вторых, они хотят строить новый блок атомной станции. А вы хорошо подумали? Прекрасно подумали, мы уже много туда вложили. А когда вы закончите? Молчат.

Подобные работы в мире заканчиваются через 18-20 лет, и быстрее не будет, потому что тот, кто поспешит, получит новый Чернобыль. А у кого вы будете покупать оборудование для нового блока? У России. Не напрямую, а обходными путями, но это тот же самый российский чернобыльский блок. Вау. Мы же этой зимой столкнёмся с катастрофической ситуацией с поставками электроэнергии. Может, вложить деньги туда, где мы можем за несколько месяцев нарастить мощности, а не через 20 лет?», – возмущался Луценко.

«Зачем вкладывать в то, что даст отдачу через 20 лет, если у вас есть колоссальная задача купить сейчас? Ответ: а при чём здесь отдача для населения в виде электроэнергии? Да, будет через 20 лет, но отдача за этот контракт с российским атомным оборудованием будет, б..яха, сейчас, дебилы! Мы же покупать будем сейчас, и откаты сейчас. А то, что электроэнергия передаётся через 20 лет, то это ваши проблемы, лузеры! И всё», – бесился экс-генпрокурор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть