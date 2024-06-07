«Лузеры!»: весь навар с повышения тарифов для украинцев уплывёт к русским – Луценко

Подавляющая часть дохода от повышения тарифов для населения Украины пойдёт на новый атомный энергоблок, который заработает через 20 лет.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тарифы подняли, и вроде бы во время войны есть обоснование, у нас разгромлено более 90% генерации ДТЭК, у нас уничтожена примерно половина электростанций. 29 млрд. гривен, которые должны быть привлечены с этих новых тарифов у населения, приблизительно 700 млн. долларов, идут атомщикам 85%, у которых ничего не пострадало. И 15% тем, кто производит гидро. Нужны ли для гидростанций деньги? Безусловно, картину ДнепроГЭС или других станций все знают. Почему 85% дают атомщикам? Ответ: у них нет денег, и им не на что проводить плановые ремонты атомных блоков, а во-вторых, они хотят строить новый блок атомной станции. А вы хорошо подумали? Прекрасно подумали, мы уже много туда вложили. А когда вы закончите? Молчат. Подобные работы в мире заканчиваются через 18-20 лет, и быстрее не будет, потому что тот, кто поспешит, получит новый Чернобыль. А у кого вы будете покупать оборудование для нового блока? У России. Не напрямую, а обходными путями, но это тот же самый российский чернобыльский блок. Вау. Мы же этой зимой столкнёмся с катастрофической ситуацией с поставками электроэнергии. Может, вложить деньги туда, где мы можем за несколько месяцев нарастить мощности, а не через 20 лет?», – возмущался Луценко.

«Зачем вкладывать в то, что даст отдачу через 20 лет, если у вас есть колоссальная задача купить сейчас? Ответ: а при чём здесь отдача для населения в виде электроэнергии? Да, будет через 20 лет, но отдача за этот контракт с российским атомным оборудованием будет, б..яха, сейчас, дебилы! Мы же покупать будем сейчас, и откаты сейчас. А то, что электроэнергия передаётся через 20 лет, то это ваши проблемы, лузеры! И всё», – бесился экс-генпрокурор.