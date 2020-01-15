Лужкова увековечат в Симферополе

15.01.2020, Симферополь, Виктор Орлов

В Симферополе в ближайшее время улицам будут присвоены имена в честь экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и постпреда России при ООН в период воссоединения Крыма с РФ Виталия Чуркина.

Об этом сообщает пресс-служба Русской общины Крыма со ссылкой на сенатора Сергея Цекова.

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По его словам, решение было принято на заседании комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры при администрации Симферополя.

Также в Симферополе появятся проспект Александра Суворова, улицы святителя Гурия, Николая Данилевского, писателей Константина Симонова, Владимира Терехова, Анатолия Домбровского и др.

В районе Петровских высот, где расположено Братское кладбище воинов Русской армии, павших в годы Крымской войны 1853-1856 годов, появятся улицы имени военачальника Александра Меншикова, военного инженера Эдуарда Тотлебена, пехотных полков, участвовавших в Альминском сражении.