Львиная доля бандеровцев – неграмотные бедняки из диких польских сел – Корнилов

Подавляющее большинство бандеровцев в первой половине прошлого века были не идейными националистами, а безграмотными бедняками, которые вырезали населенные поляками села ради наживы.

Об этом в эфире интернет-блога «Изолента» заявил политический обозреватель, историк Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Корнилова, протоколы допросов бандеровцев показывают, что большинство их не умело ни читать, ни писать.

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«Надо же понимать – львиная доля бандеровцев – абсолютно безграмотные селяне. Я прочитал, проанализировал массу уголовных дел по преступлениям УПА, бандеровцев, осуждению их – подавляющее большинство из них были совершенно неграмотными. Это советская Украина прошла период ликвидации безграмотности и так далее, а там, в этих диких польских селах вообще народ не умел ни читать, ни писать.

Ставили «галочки» на протоколах допроса и так далее – какие они там идейные? Был способ обогащения – шли, резали села, поляков во время «Волынской резни», потом украинцев немало повырезали. То есть, там об идейности говорить не приходится», – отметил Корнилов.