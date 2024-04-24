Львиную долю от $61млрд «помощи Киеву» получит не Украина и не Байден, а Трамп – эксперт

Любовь Смирнова.  
24.04.2024 22:54
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Демократы и республиканцы нашли консенсус по выделению 61 миллиарда долларов помощи Украине в части ассигнований в военно-промышленный комплекс США – около 80% от суммы. Байден вложит деньги сейчас, а результаты будут уже при Трампе, если тот победит на выборах.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Демократы и республиканцы нашли консенсус по выделению 61 миллиарда долларов помощи Украине в части...

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«Давайте признаем, что американская политическая элита в целом адекватна. Есть даже такая версия, что господин Байден не столько находится в пограничном состоянии, сколько его красиво изображает. А сам вполне понимает, что делает. И его люди, как говорят в определенных кругах, тем более всё прекрасно соображают – и работают на Америку. Но просто так влить пару десятков миллиардов внепланово в тот же американский ВПК – нельзя.

А под соусом Украины – очень даже можно. А дальше всё вообще великолепно. Через год-два-три, когда эти деньги дадут отдачу, можно будет посмотреть на то, что происходит на Украине и сказать: ну, пацаны, мы не успели, да. Вы извините, что-то пошло не так. Но у нас теперь снарядов завались и пушки есть. А вы где, в Гамбурге? А, ну, извините», – подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что этот вариант устраивает обе противоборствующие партии.

«Значительная часть капитанов военно-промышленного комплекса всегда в США ориентировалась на республиканцев. Спрашивается, а что поменялось сейчас? Ничего. Как раз поддержка реального сектора экономики трамповская фишка. И если Байден в силу каких-то своих заморочек работает в этом направлении, тем более, уж кто-кто, а Трамп точно знает, что реально деньги вливаются в американскую экономику.

Байден ему конкурент, но он же не отказывает ему в статусе  Homo sapiens. Наоборот, он готов поддержать все шаги, которые потом будут работать на него. Байден вложит деньги сейчас, а прибыль, результаты будут при Трампе», – заключил Межевич.

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