«Львов должен ловить прилеты»: Житомир призывает бить по Галичине

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На Украине будут судить тиктокершу, которая считает, что русским нужно наносить удары по Западной Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщает управление СБУ по Житомирской области.

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«Сотрудники Службы безопасности продолжают фиксировать любые попытки распространения антиукраинских призывов и реагировать на них. По данным спецслужбы, на этот раз в противоправной деятельности подозревается 27-летняя коростенка, одобрявшая нанесение государством-террористкой ракетных ударов по Львову. Как установили контрразведчики и следователи СБУ, к обстрелам центрального города Западной Украины женщина призвала во время онлайн-трансляции в соцсети TikTok. Фигурантка знала, что именно в это время страна-террористка наносила очередные ракетные удары по Украине, также была угроза атаки ударными БпЛА», – негодуют в СБУ.

Слова тиктокерши прозвучали во время стрима со своей аудиторией.

«Мы ждем, когда «шахед» прилетит, чтобы банку в него кинуть», – сказала она, потягивая, что-то из бокала.

Ей заметили, что в этот день нанесли удар по Львову.

«Ну так и надо. Всем пора получать. Не только мы должны прилеты ловить… Правильно, а то львовяне живут себе, как жили прежней жизнью. Это нормально, чтобы им прилет был где-то в огород, и они поняли, что война еще не закончилась. Это нормально, нечего им расслабляться», – заявила девушка.

Впрочем, далее она со смехом добавила:

«Пусть бы и по нашему городу где-то в поле попало»

Ей выдвинуто подозрение в «публичных призывах к поддержке решений и действий государства-агрессора, то есть в совершении уголовного проступка по ч.1 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины».

Как сообщал «ПолитНавигатор», во Львове российский ракетный удар разнес Академию сухопутных войск.