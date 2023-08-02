«Львов должен ловить прилеты»: Житомир призывает бить по Галичине
На Украине будут судить тиктокершу, которая считает, что русским нужно наносить удары по Западной Украине.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщает управление СБУ по Житомирской области.
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«Сотрудники Службы безопасности продолжают фиксировать любые попытки распространения антиукраинских призывов и реагировать на них. По данным спецслужбы, на этот раз в противоправной деятельности подозревается 27-летняя коростенка, одобрявшая нанесение государством-террористкой ракетных ударов по Львову.
Как установили контрразведчики и следователи СБУ, к обстрелам центрального города Западной Украины женщина призвала во время онлайн-трансляции в соцсети TikTok. Фигурантка знала, что именно в это время страна-террористка наносила очередные ракетные удары по Украине, также была угроза атаки ударными БпЛА», – негодуют в СБУ.
Слова тиктокерши прозвучали во время стрима со своей аудиторией.
«Мы ждем, когда «шахед» прилетит, чтобы банку в него кинуть», – сказала она, потягивая, что-то из бокала.
Ей заметили, что в этот день нанесли удар по Львову.
«Ну так и надо. Всем пора получать. Не только мы должны прилеты ловить… Правильно, а то львовяне живут себе, как жили прежней жизнью. Это нормально, чтобы им прилет был где-то в огород, и они поняли, что война еще не закончилась. Это нормально, нечего им расслабляться», – заявила девушка.
Впрочем, далее она со смехом добавила:
«Пусть бы и по нашему городу где-то в поле попало»
Ей выдвинуто подозрение в «публичных призывах к поддержке решений и действий государства-агрессора, то есть в совершении уголовного проступка по ч.1 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины».
Как сообщал «ПолитНавигатор», во Львове российский ракетный удар разнес Академию сухопутных войск.
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